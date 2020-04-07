Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumu maske ile başladı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumu maske ile başladı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumu maske ile başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumu maske ile başladı

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oturumu maske ile başladı.

Genel Kurul'da milletvekilleri maske taktılar. TBMM Başkanvekili Levent Gök milletvekillerini maske takmalarının ve Genel Kurul'da bulunan herkesin maske takmasının zorunlu olduğunu söyleyerek, milletvekili sıralarında milletvekilleri için maske ve el dezenfektanı bulunduğu konusunda uyardı. Milletvekilleri de bu uyarılara dikkate alarak maskelerini taktılar.

Kaynak: İHA