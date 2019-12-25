Türkiye burslusu öğrenciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:46

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen "Türkiye Bursları" programı ile farklı ülkelerden Türkiye'ye gelen uluslararası öğrenciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Bursları ile Ankara'da lisans ve yüksek lisans eğitimi alan uluslararası öğrenciler, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Ankara Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi Kolombiyalı Luisa Fernanda Gonzalez Garzon, "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar" başlıklı fotoğrafını seçerek "Fotoğraf, bize binaların yerle bir olduğunu gösterirken, bir yandan da buna rağmen insanların birlikte yemek yediğini, yemeklerini paylaştığını gösteriyor. Bu karede insanların bunca zorluğa rağmen hala mutlu olduğunu görüyorum." dedi.

"Yaşam" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Abidjan'da yaşam" başlıklı fotoğrafını seçen Gonzalez, Kolombiya'da da kadınların başlarında taşıdıkları sepetlerle meyve ve sebze sattığını ve bu fotoğrafın kendisine ülkesini hatırlattığını dile getirdi.

Gonzalez, "spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Kadınlar futbolu heyecanı" başlıklı fotoğrafını seçerek fotoğrafın, kadınların da erkekler gibi her işi yapabileceğini anlattığı için bu kareye oy verdiğini anlattı.

Tanzanyalı öğrenci oyunu Gazze'den yana kullandı

Tanzanya'dan eğitim için Türkiye'ye gelen Hacettepe Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Halima Shekuwe, "haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in yıkımları" başlıklı fotoğrafını seçerek bu fotoğrafı, savaş ve çatışmalardan en fazla kadın ve çocukların etkilendiğini oldukça net gösterdiği için seçtiğini dile getirdi.

Shekuwe, "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun, Suriye'deki iç savaşta sağ bacağını kaybeden ve sırtına isabet eden mermiyle yaşamını sürdürmek zorunda kalan Munzır Nezzen ile doğuştan el ve bacakları olmayan oğlu Mustafa'ya yer verdiği "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" başlıklı fotoğrafı seçerek bu fotoğrafın Suriye iç savaşında insanların yaşadığı zorlukları gösterdiğine işaret etti.

"Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Hello Brother" başlıklı fotoğrafını seçen Shekuwe, "Bu fotoğraf, Türkiye'nin birtakım zorluklarla karşı karşıya kalan ülkelerle dayanışmasını ve buradaki insanlara karşı gösterdiği sevgiyi yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Güney Koreli Seunggwon Kim de "haber" kategorisinde Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt" başlıklı fotoğrafa oy vererek bu fotoğrafı, Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından insanlar arasındaki dayanışma ve güçlü ilişkinin sembolü olduğu için seçtiğini dile getirdi.

"Yaşam" kategorisinde de Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor" başlıklı fotoğrafı seçen Kim, bu fotoğrafa, dünyanın birçok bölgesinde insanlar normal yaşantısına devam ederken Suriye'de 8 yıldır devam eden iç savaşın hala insanlara acı verdiğini anlattığı için oy verdiğini söyledi.

Kim, "spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafını seçerek bu fotoğrafın Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı asker selamıyla destekleyen milli takım futbolcularını anlattığını dile getirdi.

"Seyit Onbaşı ve Yavuz sondaj gemisi aynı karede"

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Kosovalı Ennes Kryeziu, "haber" kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" başlıklı fotoğrafı seçerek "Bu fotoğrafta Çanakkale savaşlarının kahramanlarından Seyit Onbaşı ile Yavuz gemisinin bir araya getirilmesi fotoğrafa büyük anlam katmış." ifadesini kullandı.

"Yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" başlıklı fotoğrafını seçen Kryeziu, "Fotoğraf, foto muhabirinin bulunduğu saniyeden bir alıntıdır. Şebnem Coşkun, küçük bir çocuğun sudaki hayat akışını bu fotoğrafla çok güzel anlatmış." dedi.

Kryeziu, "spor" kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğrafını seçerek bu fotoğrafın kendisine hayatta engellerin olmadığını, asıl engelleri insanların kendilerinin oluşturduğunu anlattığını söyledi.

Ennes Kryeziu, "Fotoğrafta yer alan Milli paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'nun hayattaki bütün engelleri aştığını düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi 'Aşkına koşan yorulmaz.' " ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA