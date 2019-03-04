Türkiye Bursları'na 145 Bin 700 Kişiyle Rekor Başvuru Yapıldı"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "2012'de 42 bin başvuru alan Türkiye Bursları programı, 2019 itibarıyla dünyanın 167 ülkesinden 145 bin 700 başvuruyla rekor bir başvuru aldı." dedi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YTB tarafından yürütülen ve uluslararası öğrencilere Türkiye'de yükseköğrenim fırsatı sunan "Türkiye Bursları" programına dünyanın 167 ülkesinden rekor başvuru yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YTB Başkanı Eren, 2019 yılı için başvuruları tamamlanan Türkiye Bursları'na yoğun ilgi için başvuranlara teşekkür etti.

"Büyük Öğrenci Projesi" olarak 1992'de başlatılan ve 2012'de YTB'nin koordinasyonuyla "Türkiye Bursları" markasıyla dünyaya açılan programa talebin giderek artış gösterdiğini belirten Eren, şunları kaydetti:

"2012'de 42 bin başvuru alan Türkiye Bursları programı, 2019 itibarıyla dünyanın 167 ülkesinden 145 bin 700 başvuruyla rekor bir başvuru aldı. Türkiye Bursları'na olan ilgi bizleri mutlu ediyor. Bizler de her yıl giderek artan bu ilgi ve talebe karşılık olarak burs imkanlarımızı da arttırmaya ve geliştirmeye çalışıyoruz."

Bu yıl yoğun talep üzerine başvuru süresini uzattıklarını hatırlatan Eren, Türkiye Bursları'nın Türkiye'de yükseköğrenimin uluslararası hale gelmesinde de önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, hedeflerinin şu an 17 bin olan uluslararası bursiyer öğrenci sayısını 2023'te 25 bine çıkarmak olduğunu vurguladı.

Başvurular internet üzerinden alınıyor

Açıklamaya göre, Türkiye'deki yükseköğrenim sisteminin uluslararası nitelik kazanmasında önemli rol üstlenen Türkiye Bursları programı kapsamında her yıl ortalama 5 bin öğrenciye burs veriliyor.

Yalnızca yabancı ülke vatandaşlarının yararlanabildiği bu burslara her yıl belirli dönemde internet üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Sisteme gerekli bilgileri giren ve ilk değerlendirme aşamasını geçen öğrenciler, dünyada yaklaşık 100 farklı noktada mülakatlara davet ediliyor. Akademisyenler ve YTB uzman personeli tarafından yapılan mülakatlarda başarılı olan adaylar burs almaya hak kazanıyor.

Türkiye'ye gelen adaylar ise ilk yıl aldıkları dil kursuyla Türkçe öğrendikten sonra yaptıkları tercihler doğrultusunda üniversitelere yerleştiriliyor. Program, öğrencilerin barınma, beslenme ve aylık cep harçlıklarını karşılıyor.

Bunun yanında Türkiye'de kaldıkları süre boyunca öğrencilerin sağlık sigortası primleri de ödeniyor. Öğrencilerin Türkiye'ye ilk geliş biletleri ile mezun olduktan sonra ülkelerine dönüş biletleri de YTB tarafından karşılanıyor.

Türkiye mezunları ailesi büyüyor

YTB, Türkiye'de çeşitli üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alarak ülkelerinde dönen mezunları da yalnız bırakmıyor.

Onlarca ülkede gerçekleştirilen "Mezun Buluşmaları" vasıtasıyla mezunlar aralarındaki iletişim geliştirilirken, Türkiye ile bağlar da kuvvetlendiriliyor.

Türkiye'nin gönül elçileri "Türkiye Mezunları" 160 ülkeye yayılmış 150 bine yakın üyesiyle büyük bir aileyi oluşturuyor. Birçoğu ülkesinde önemli konumlara gelmiş bürokrat, iş adamı, gazeteci, akademisyen ve siyasetçi olan Türkiye mezunları, kendi ülkeleri ile Türkiye arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlenmesinde büyük rol oynuyor.

Kaynak: AA