"Türkiye Bursları" kazanan uluslararası öğrenciler eğitime başlıyor

17.09.2019 17:16

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından yürütülen "Türkiye Bursları" programı kapsamında Türkiye'de eğitim almaya hak kazanan 5 bin uluslararası öğrenci eğitime başlıyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019'dan itibaren Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde burslu olarak lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alacak 5 bin uluslararası öğrencinin intikalleri başladı.

"Türkiye Bursları" programı ile önemli bir eğitim merkezi haline gelen Türkiye, bu yıl dünyanın dört bir yanından rekor sayıda başvuru aldı.

2019'da 167 ülkeden 145 bin 700 uluslararası öğrenci Türkiye'de eğitim almak için başvuruda bulundu. YTB uzmanları ve akademisyenler tarafından ülkelerde gerçekleştirilen mülakatlar sonucunda 5 bin uluslararası öğrenci Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim almaya hak kazandı.

Üniversitelerin eğitim döneminin başlamasıyla uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye intikalleri başladı. Dünyanın dört bir yanından eğitim için Türkiye'ye gelen öğrenciler YTB uzmanları tarafından havaalanlarında karşılanarak yurtlarına yerleştiriliyor.

Türkiye'ye talep giderek artıyor

"Türkiye Bursları" programı, uluslararası öğrencilerin Türkiye'de kamu kaynaklı yükseköğretim bursuyla eğitim almalarına olanak sağlıyor.

Türkiye Bursları markasının 2012 yılında YTB tarafından oluşturulmasının ardından Türkiye'de eğitim almak isteyenlerin sayısı giderek artış gösterdi. 2013 yılında 165 ülkeden 55 bin 181 başvuru alan Türkiye Bursları'na başvuru sayısı yeni akademik yıl itibarıyla 167 ülkeden 145 bin 700'e ulaştı.

Her yıl binlerce uluslararası öğrencinin burs almaya hak kazandığı Türkiye'de şu anda program kapsamında yaklaşık 17 bin uluslararası öğrenci burslu olarak akademik eğitim alıyor.

Türkiye Burslarına başvuru süreci

Türkiye Burslarına her yıl belirlenen başvuru döneminde çevrim içi olarak başvurular gerçekleştiriliyor. Öğrenciler sisteme istenilen belgeleri ve bilgileri girmelerinin ardından öncelikle bir teknik değerlendirmeye tabii tutuluyor. Teknik değerlendirmenin ardından Türkiye ve öğrencinin başvurduğu ülke öncelikleri çerçevesinde bir uzman değerlendirmesi gerçekleştiriliyor. Bu aşamanın ardından ise öğrenciler yüz yüze gerçekleştirilecek mülakatlara davet ediliyor. Ayrıca bazı ülkelerde yazılı sınavlar yapılıyor.

Mülakatlar dünyada yaklaşık 100 farklı noktada gerçekleştiriliyor. Mülakatları akademisyenler ve YTB'nin uzman personelleri yapıyor. Mülakatları başarılı tamamlayan adaylar Türkiye'ye gelmeye hak kazanıyor.

Türkiye'ye gelen öğrencilere ilk 1 yıl boyunca Türkçe eğitimi veriliyor. Daha sonra ise bu öğrenciler tercihleri doğrultusunda üniversite eğitimlerine başlıyor. Türkiye Bursları lisans, yüksek lisans, doktora ve araştırma burslarını kapsıyor.

Türkiye Bursları kapsamında öğrencilerin okul harçları ve barınma ücretlerinin yanı sıra aylık cep harçlıkları da devlet tarafından sağlanıyor. Öğrencilerin Türkiye'ye ilk geliş ve mezun olduktan sonra ülkelerine dönüş biletleri YTB tarafından karşılanıyor. Öğrencilerin Türkiye'de kaldıkları süre boyunca sağlık sigortası primleri de ödeniyor.

Türkiye mezunları ailesi büyüyor

YTB, Türkiye'de çeşitli üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim alarak ülkelerinde dönen mezunları da yalnız bırakmıyor. Onlarca ülkede gerçekleştirilen "Mezun Buluşmaları" vasıtasıyla mezunlar aralarındaki iletişimi geliştirirken, Türkiye ile olan bağlarını da kuvvetlendiriyor. Türkiye'nin gönül elçileri Türkiye mezunları, 160 ülkeye yayılmış, 150 bini aşkın üyesiyle büyük bir aileyi oluşturuyor.

Kaynak: AA