Türkiye Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı
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Türkiye Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun doğusundaki Namoungou köyünde büyükbaş hayvan pazar yerine yönelik terör saldırısını kınadı.

Türkiye Burkina Faso'daki terör saldırısını kınadı
08.08.2020 21:53 | Son Güncelleme: 08.08.2020 21:56

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun doğusundaki Namoungou köyünde büyükbaş hayvan pazar yerine yönelik terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Namoungou köyünde büyükbaş hayvan pazar yerine yönelik dün gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini kınıyoruz. Kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Burkina Faso'da yerel basında çıkan ve hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, bir pazar yerine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda 20 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı üstlenen olmamıştı.

Kaynak: AA

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