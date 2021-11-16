Dışişleri'nden Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama - Haberler
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Dışişleri'nden Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika
Dışişleri'nden Burkina Faso'daki terör saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde 28 jandarma ve 4 sivilin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde 28 jandarma ve 4 sivilin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde 14 Kasım'da gerçekleştirilen terör saldırısında 28 jandarma personeli ve 4 sivilin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.


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