Türkiye-Bulgaristan Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı

Edirne'de Türkiye-Bulgaristan Tarım Yürütme Komitesi 13. Dönem Toplantısı yapıldı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ali Recep Nazlı, bir otelde düzenlenen toplantıda, iki ülke ve bakanlıklar arasında işbirliğinin ve tarımsal ticaretinin artırılması amacıyla toplantı düzenlediklerini belirtti.



Toplantıda tarımsal araştırma, ticaret, bitkisel üretim, balıkçılık ve kırsal kalkınma gibi konuların ele alınacağını anlatan Nazlı, etkinliğin yarın Türk ve Bulgar Tarım Bakan yardımcılarının arasında yapılacak görüşmelerin ardından sona ereceğini aktardı.



Toplantıya, Nazlı ve Bulgaristan Tarım Gıda ve Ormancılık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Tzevetan Dımıtrov eş başkanlık yaptı.