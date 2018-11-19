- DEİK Başkanı Olpak'ın konuşması

Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov'un konuşması DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye-Bulgaristan İş Forumu'nda Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov ile bu yıl 3 kez görüştüklerini, ikili ilişkilerinin olumlu geliştiğini, Bulgaristan'ın Türkiye sermayesi açısından Avrupa'ya açılan bir sınır kapısı olduğunu söyledi.

Foruma 280 Bulgar ve 240 Türk iş adamının katıldığına işaret eden Olpak, aynı zamanda Türkiye'ye gelen Bulgar yatırımcılara da destek verdiklerini, bu konuda her iki tarafta gerekli siyasi iradenin gösterildiğini dile getirdi.

İkili ticaretin 10 yılda güzel bir şekilde arttığını belirten Olpak, "Bu konuda biz Türkiye olarak biraz açık veriyoruz." dedi. Hem açığın dengelenmesini hem de ticaretin artmasını istediklerini ifade eden Olpak, "Bu dengelenme ve artış küçük ölçekle olmuyor. Bizim büyük ölçeğe de ihtiyacımız var. Temennimiz, bu toplantılar sonrasında büyük ölçekli yatırımlar ve ticaret kararların da alınmış olması." diye konuştu.

Bulgaristan Ekonomi Bakanı Karanikolov da karşılıklı iş birliğin her iki ülke için öncelik olduğunun altını çizerek, "Türkiye'nin Bulgaristan'ın geleneksel ticaret ortağı olmasına rağmen hala değerlendirebileceğimiz potansiyelinin çok altındayız." değerlendirmesinde bulundu.