Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndaki zaman zaman görülen yoğunluğa ilişkin, "Türkiye ve Bulgaristan hükümetleri olarak, ekonomi bakanlıkları olarak iyi bir uyum içerisindeyiz. Dolayısıyla bahsedilen sorunların ortadan kalkması adına da gerekli adımları atıyoruz." dedi.

Metin, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından, Türk ve Bulgar iş dünyasından 420 paydaşın katılımıyla düzenlenen ve iki ülke arasında "Son 10 yılın en büyük iş buluşması" olarak nitelenen Türkiye-Bulgaristan İş Forumu'nda bir konuşma yaptı.

Türkiye ve Bulgaristan arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin önümüzdeki dönemde derinleşeceğine inandığını aktaran Metin, iki ülke arasındaki ihracat-ithalat dengesinin birbirine yakın seyrettiğini, ticaret hacminin bundan ötürü gelecek vadettiğini söyledi.

Türk girişimcilerin yaptığı yatırımların Bulgaristan'daki yabancı yatırımlar içinde yüzde 10'luk kısmı oluşturduğunu anlatan Metin, "Karadeniz Ekonomik İş Birliği gibi çok taraflı platformlar kapsamında da KOBİ'lerimiz arasında çok sayıda ortak iş imkanlarının bulunduğunu da değerlendirmek gerekir. Bizler hükümetler olarak ikili iş birliğini güçlendirmek için birçok kez bir araya geldik, gelmeye devam edeceğiz. Aldığımız kararların ve atacağımız adımların iş dünyasının karşılaştığı engelleri ortadan kaldırmak amaçlı olduğunu da bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda zaman zaman görülen yoğunlukla ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade eden Metin, "Sayın Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov'a bu konuda desteğinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Türkiye ve Bulgaristan hükümetleri olarak, ekonomi bakanlıkları olarak iyi bir uyum içerisindeyiz. Dolayısıyla bahsedilen sorunların ortadan kalkması adına da gerekli adımları atıyoruz ama tabii ki bütün bunları iş dünyasının daha fazla ticaret hacmi oluşturması için atıyoruz. O nedenle Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ticaret hacmi ve yatırımlar yükselecekse siz değerli iş insanlarının omuzlarında yükselecek." değerlendirmesinde bulundu.

Metin, Bulgaristan'ın AB dönem başkanlığının iki ülke ilişkilerine ve Türkiye'nin AB üyeliğine katkı vermesini umduğunu söyledi.

"Turizm, sağlık ve yenilenebilir enerji başlıca iş birliği alanları"



Bulgaristan ile Türkiye arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın 20 yılı aşkın süredir yürürlükte olduğunu anımsatan Metin, "Bu anlaşmanın revizesi iş dünyasının isteklerine göre gerçekleştirilecek." dedi.



Türk yatırımcıların Bulgaristan'da ağırlıklı olarak ana metal sanayi ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı, ulaşım araçları, tekstil ve giyim, finans ve sigorta alanlarında faaliyet gösterdiğini anlatan Metin, "Ülkelerimiz arasındaki yatırım ilişkilerinde turizm, sağlık, sağlık turizmi, enerji ve yenilenebilir enerji, ulaştırma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve müteahhitlik sektörünün fırsat olarak değerlendirilebilecek başlıca iş birliği alanları olduğu göz önünde bulundurulmalı." ifadelerini kullandı.

Metin, Bulgar iş dünyasını Türkiye'de daha fazla yatırım yapmaya da davet etti.



"Türkiye her yıl ortalama yüzde 5,7 büyüme performansını ortaya koymuştur"



Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye ekonomisine ilişkin ise şu bilgileri aktardı:



"Türkiye son 16 yıldır süren siyasi istikrar ve güven ortamıyla devamlı büyümekte ve her yıl ortalama yüzde 5,7 büyüme performansını ortaya koymuştur. Bu ivme geçen sene daha da yukarılara çıkmıştır. 2017'de Türkiye yüzde 7,4 büyüme oranıyla OECD ülkeleri arasında 1. sırada yer almıştır. Yine ihracat potansiyeline baktığımızda 157 milyar dolarla geçen sene itibarıyla bir rekora imza attık. Mart ayında gerçekleşen rakam da yine rekor bir rakam, Mart ayında 15 milyar 100 milyon dolarlık bir ihracat performansını göstermiş bulunuyoruz. Türkiye olarak hedeflerimiz büyük, bu hedeflere de komşularımızla, dostlarımızla yürüyeceğiz."



"Türkiye'ye son 16 yılda 195 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye girişi olmuştur"



"Türkiye'ye son 16 yılda 195 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye girişi olmuştur." bilgisini veren Metin, "Önceki 80-90 yıllık performansa baktığınızda toplam 15 milyar dolar rakamını görüyoruz ve artık Türkiye'nin bunu senede yakalar hale geldiğini ifade etmekten de memnuniyet duyuyorum." dedi.



Türk müteahhitlerinin 119 ülkede 350 milyar doları aşkın bir performansla 10 bine yakın projede rol aldığını anlatan Metin, "Hem ülke olarak hem müteahhitlik sektörü olarak yakaladığımız bu tecrübeyi Bulgaristan iş dünyasıyla da paylaşmak istiyoruz. Bu kapsamda da birlikteliğimiz olacak. Ekim ayında Sofya'da yapılacak zirvede de bunun önemli bir konu başlığı olması bu anlamda önemli." ifadelerini kullandı.

Türk firmalarının Bulgaristan'da 1,5 milyar dolarlık 34 proje üstlendiğini belirten Metin, bu rakamın artışını hedeflediklerini belirtti.



-"Bulgaristan'ın Türkiye'den ithalatı 1,9 milyar avro"

Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov ise iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişimine katkı sunan tüm iş dünyası paydaşlarına teşekkürlerini sundu.



İki ay gibi kısa bir zamanda bu forumun yapılmasını sağladıklarını belirten Karanikolov, " Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile buna birlikte karar verdik ve somut bir adım attık. Türk tarafına da ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Buraya katılan Bulgar şirketlerinin büyük bir potansiyeli bulunuyor. Türkiye Bulgaristan ihracatında 4'üncü, ithalatında 5'inci sırada yer almaktadır. Coğrafi imkanlarımız ve potansiyelimiz aktif bir çalışmanın temelini oluşturmakta." diye konuştu.



Türkiye ve Bulgaristan arasında 2017 yılında 4 milyar avro civarında ticaret hacmi oluştuğunu hatırlatan Karanikolov, "Bulgaristan'ın Türkiye'ye ihracatı 2 milyar avroyu aşmakta ve toplam ihracatımızda önemli bir oran oluşturmaktadır. Bulgaristan'ın Türkiye'den ithalatı 1,9 milyar avroya yakındır. Her ikisinde de artış gözlemlenmektedir." bilgilerini verdi.



"Bulgaristan'a kalifiye işçi çekme düzenlemesini devreye aldık"



Karanikolov, 1996 yılından 2017 yılına kadar Türkiye'nin Bulgaristan'da yaptığı yatırım miktarının 1 milyar avroyu aştığını ifade ederek, Bulgaristan ekonomisinin de büyümesini sürdürdüğünü söyledi.



Karanikolov ülkesinin ekonomik verilerine ilişkin şunları söyledi:



"Geçen sene Bulgaristan'da yapılan yabancı yatırımlar önceki seneye kıyasla yüzde 35 daha fazla olmuştur. Ortalama ücretler yaklaşık yüzde 10 arttı. Hükümetimizin isteği ise 2021 yılında ortalama ücretlerin bin 500 avroya çıkmasıdır. Yılın başından itibaren iki tane kanun kabul edildi. Birincisi rüşvete karşı ve diğeri ise ortaklıklar hakkında olanaklar sağlayan bir kanun.

Vizelerle ilgili çok çalışmalar yapıldı, vize verme sürelerini azaltabildik ve verilmesi gereken belge hacmi de azaldı, prosedürler oldukça basitleştirildi. Üç haftadan beri Bulgaristan'a kalifiye işçi çekme düzenlemesini devreye aldık. ve Türk hükümetimiz bu alanda çalışıyor. Buradaki tüm bürokratik engelleri aşmak için çalışıyoruz."



Kendisinin Türkiye-Bulgaristan Hükümetler Arası Komisyonu'nun başkanı olduğunu ifade eden Karanikolov, "Gümrüklerdeki beklemeyi çözmek için sizin desteklerinizle en büyük çabayı sarf edeceğime sizi temin ediyorum. Değerli dostum Zeybekci ile şöyle bir karar aldık, bu sene sonbaharda ortak bir toplantı yapalım, burada hem kültür hem iş forumu olacak. Bir sonraki yılın başında, belki de Bursa için böyle bir teklif verildi. Yine bir kültür ve iş forumunun düzenlenmesini planlıyoruz." diye konuştu.



"Bulgaristan ve Türkiye arasındaki potansiyel sınırsız imkanlar sunacak"



DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak da geçtiğimiz hafta iki ülke liderlerinin Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını yürüten Bulgaristan'ın deniz kıyısı şehirlerinden Varna'da bir araya geldiğini anımsatarak, "AB-Türkiye Liderler Zirvesi sonrasında, sayın cumhurbaşkanımızın da AB temsilcilerinin de verdiği mesajlar, 'diyalogu sürdürme' yönündeydi. Hem AB, hem Bulgaristan, hem de Türkiye için ciddi önem arz ettiği kanaatindeyim. Gerek Balkanlar'ın, gerekse Avrupa Birliği'nin, uzun vadede huzur, güven ve istikrarının, ülkelerimizin iş birliği ve ilişkilerinin gücü sayesinde kalıcılık kazanacağına inanıyorum." diye konuştu.



İki ülkenin komşuluğu, ortak kültürel ve tarihi birikimi de düşünülünce ilişkilerin daha sıkı tutulması gerektiğini anlatan Olpak, şunları kaydetti:



"Bulgaristan ve Türkiye arasındaki bu avantajları daha iyi değerlendirebilmemiz halinde, bu potansiyel, ekonomik ve ticari anlamda bizlere sınırsız fırsat ve imkanlar sunacak, ihtiyacımız olan sürdürülebilir yatırım ortamını sağlayacaktır. Bu noktada DEİK'e ve iki ülkenin heyecanlı iş dünyası temsilcilerine önemli görevler düştüğü kanaatindeyim."



"Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı adlı raporunda da Bulgaristan, 190 ülke içerisinde oldukça iyi bir profil çiziyor"



Dünya Ekonomik Forumu'nun 2016-2017 Küresel Rekabetçilik Endeksi'ne göre, 138 ülke içerisinde Bulgaristan'ın 50'nci sırada yer aldığını aktaran Olpak, her iki ülke ekonomilerine ilişkin şu bilgileri verdi:



"Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı adlı raporunda da Bulgaristan, 190 ülke içerisinde oldukça iyi bir profil çiziyor ve 39'uncu sırada yer alıyor. Aynı zamanda güçlü bir teknolojik altyapısı var. Bu ve benzeri özellikleriyle Bulgaristan, Türkiye'nin iş insanları için cazip bir yatırım ortamı vadediyor.



Türkiye ise geçtiğimiz 15 yılda, pek çok G-20 ülkesini geride bırakan bir trendle büyüyor. Bildiğiniz gibi 2017 yılında G-20 ülkeleri arasında yüzde 7,4'lük büyüme oranıyla zirveye yerleşti. Eğitim, iş gücü piyasası, Ar-Ge, doğrudan yatırım alanlarında, oldukça reformist politikalar izliyor ve sürekli daha iyiyi hedefliyoruz."



"Bulgaristan'daki tahkimlerimiz oldukça hızlı çalışıyor"



DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Osman Ak, son 10 yılda yapılan en büyük Tükiye-Bulgaristan ekonomik buluşmasını yaptıklarını ifade ederek, etkinliği "Daha fazla ticaret" sloganıyla düzenlediklerini söyledi.



Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tsvetan Simeonov, odalarının 120 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Bulgaristan'a yatırım amacıyla geldiğinizde doğru ortak bulma ve onlarla imzalayacağınız sözleşmeler konusunda bizden yardım alabilirsiniz. Bulgaristan'daki tahkimlerimiz oldukça hızlı çalışıyor." diye konuştu.