Türkiye buğdayda kendi kendine yetiyor mu? Grafiklerle Türkiye'nin buğday karnesi
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Türkiye buğdayda kendi kendine yetiyor mu? Grafiklerle Türkiye'nin buğday karnesi

2003-2017 yılını kapsayan son 15 yılda Türkiye 9 sene boyunca buğdayda kendi ihtiyacını kendi karşılarken 6 sene ise ihtiyacından daha az buğday üretti. Ancak son 15 senede üretilen kullanılabilir buğday miktarı tüketimden 10 milyon ton fazla. Aynı dönemde ihracat da ithalattan 9,4 milyon ton fazla.

18.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:04
Türkiye buğdayda kendi kendine yetiyor mu? Grafiklerle Türkiye'nin buğday karnesi

Tarım deyince akla buğday ilk akla gelen ürünlerin başında yer alıyor. buğdayı hem ihraç hem de ithal eden bir ülke.


2003-2017 yılını kapsayan son 15 yılda Türkiye 9 sene boyunca buğdayda kendi ihtiyacını kendi karşılarken 6 sene ise ihtiyacından daha az buğday üretti. Bu da her 3 seneden 1'inde Türkiye'de buğday üretimi tüketimi karşılamıyor. Ancak son 15 senede üretilen kullanılabilir buğday miktarı tüketimden 10 milyon ton fazla. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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