Türkiye buğdayda kendi kendine yetiyor mu? Grafiklerle Türkiye'nin buğday karnesi

18.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:04

Tarım deyince akla buğday ilk akla gelen ürünlerin başında yer alıyor. Türkiye buğdayı hem ihraç hem de ithal eden bir ülke.



2003-2017 yılını kapsayan son 15 yılda Türkiye 9 sene boyunca buğdayda kendi ihtiyacını kendi karşılarken 6 sene ise ihtiyacından daha az buğday üretti. Bu da her 3 seneden 1'inde Türkiye'de buğday üretimi tüketimi karşılamıyor. Ancak son 15 senede üretilen kullanılabilir buğday miktarı tüketimden 10 milyon ton fazla. Euronews.com'da Görüntüle