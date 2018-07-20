Türkiye Bu Sevgiyi Konuşuyor

Ölen eşine sevgisi ve eşinin mezarında çektiği fotoğraflarla sosyal medyada tanınan Sivaslı Halil Yıldız'ın takipçi sayısı bir haftada 60 bini geçti. Eşini unutamadığını belirten Yıldız, "Onsuz yaşanmıyor. Onu çok fazla özlüyorum. Her tarafta gözümün önünde" dedi. Sivas'ta yaşayan Halil Yıldız bir yıl önce geçirdiği kanser hastalığı sonucu hayatını kaybeden eşi Hatice Yıldız'a duyduğu özlem ve bitmek bilmeyen sevgisi ile sosyal medyada fenomen oldu. Sosyal hesaplarında sürekli ölen eşi ile ilgili paylaşımlarda bulunan Yıldız, eşine duyduğu özlem ve sevgiyi diye getiriyor. Okuyanları da yasa boğan paylaşımlar Yıldız'ın kısa sürede takipçi sayısını 60 bine ulaştırdı. Paylaşımları görenler Yıldız'a ulaşıp üzüntüsünü paylaşarak kendisine destek oluyor.

ÖLEN EŞİNİ UNUTAMIYOR Yıldız, vefatının ardından bir yıl geçmesine rağmen ölen eşini unutamadığını belirtip, "33 yıllık evliydik. Çok mutluyduk, çok huzurluyduk, ağladık beraber, güldük beraber, eğlendik beraber. Birbirimize karşı herhangi bir küskünlüğümüz hiç olmadı. Beni hiç bırakmamıştı ama şimdi bıraktı. Onsuz yaşanmıyor. Onu çok fazla özlüyorum. Her tarafta gözümün önünde. Çok seviyordum onu oda beni çok seviyor" dedi.

GÜN SAYIYOR Yıldız, eşi olmadan geçen her günün hesabını tuttuğunu belirterek, "Vefat edeli 384 gün oldu. Her cuma günü gelip gülümün mezarını ziyaret ediyorum. Buraya gelip içimi döküyorum. Onları da sosyal medyada yazıyorum. Arkadaşlar bu yazdıklarımı sosyal medyada görmüşler. Bayağı bir çoğunluk oldular. Bana bayağı destek oldular. Güzellikler oldu. Beni takip eden arkadaşlarımdan da Rabbim razı olsun. Ben hepsini seviyorum" ifadelerini kaydetti.

KENDİ MEZARINI AYAKLARININ DİBİNDE YAPTI Yıldız, kendisinin eşinin ayaklarının altına layık olduğunu düşünerek kendi mezarını da eşinin ayaklarının dibinde hazırlattığını söyledi. Yıldız, "Kendi mezarımı da onun ayaklarının dibinde yaptırdım. Çünkü ben onun ayaklarının altına layığım. Hayatta olsaydı asla bunu kabul etmezdi. Sen benim baş tacımsın derdi. Ben onun ayaklarının altının kölesiyim" dedi.

GENÇLER SEFERBER OLDU Halil Yıldız'ın paylaşımlarından etkilenerek onun üzüntüsünü paylaşan gençler, eşinin mezarında Yıldız ile buluşuyor. Yıldız'ın cuma günleri eşinin mezarını ziyaret ettiğini bilen gençler bugün mezarda Yıldız ile bir araya gelip acısını paylaştı. Yanlarında getirdikleri çiçekleri mezara ekip mezarı süsleyen gençler adına açıklama yapan Bekir Tağızade, "Biz Halit amcamızı sosyal medyadan tanıyoruz. Eşine olan sevgisi ve özlemini de sosyal medyadan öğrendik. Biz Halit amcamızı sevdiğimiz için bugün gençler olarak mezarda yanına geldik, çiçek dikerek mezarını süsleyeceğiz. Halit amcamızı bu kadar sevmemizin nedeni; eşine göstermiş olduğu sevgi ve vefadır. Bizler de kendisini örnek alıyoruz" şeklinde konuştu.

(Mehmet Ali Güner - Veysel Korkmaz/İHA)