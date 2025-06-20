Türkiye ile Brezilya arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Türkiye-Brezilya Maçı, 22 Haziran Pazar günü oynanacak, maç TRT Spor kanalından canlı izlenebilecek. Türkiye Brezilya kadın voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

TÜRKİYE BREZİLYA KADIN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Brezilya arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, TRT Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI HANGİ GÜN?

Türkiye-Brezilya Maçı, 22 Haziran Pazar günü oynanacak. Türkiye-Brezilya Maçı, saat 19:30 başlayacak.

TÜRKİYE-BREZİLYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ve Brezilya, karşı karşıya geleceği Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, İstanbul'da, Sinan Erdem Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.