Türkiye, Boyun Eğdiği Dönemlerde Daha Fazlasıyla Karşılaştı"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Amerika gibi bir emperyalist ve kapitalizmin zirvesi, babası olan bir ülke, size karşı birtakım ambargolar yürürlüğe koyduğunda bu, tabii ki bütün dünya piyasasını etkiliyor. Bunun da sonuçlarıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bütün bunlar bizi yıldıramayacak." dedi.

Destici, Şeyh Edebali'nin türbesini ziyaretinde yaptığı açıklamada, Osmanlı Devleti'nin ruhunu yaşatmanın ve ona sahip çıkmanın herkesinin borcu olduğunu belirtti.

Osmanlı Devleti'nin bir beylikten doğduğunu anlatan Destici, "Demek ki inanınca, mücadele edince birlik olunca her şey yapılabiliyor. İnsanın başaramayacağı hiçbir şey yok. Bu, bize bugünün Türkiye'si için müthiş bir örnek." diye konuştu.

Destici, birlik ve beraberlik ruhunu taşımanın önemine değinerek, "Biz, emperyalistlere, siyonistlere, zulüm ve haksızlık yapanlara, Türk ve İslam coğrafyasında kan akıtan, Türkiye üzerinde kötü emeller taşıyan, Türkiye'yi yıkmak, parçalamak isteyenlere karşı Söğüt ruhuyla, birlik içinde hepsine karşı galip gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin birlik ruhuna sahip oldukça kimseden korkmasına gerek kalmadığını vurgulayar Destici, şunları kaydetti:

"Bugün, hakka uğurladığımız şehitlerimiz var. Türkiye, şu anda içeride ve dışarıda teröre karşı ciddi bir mücadele sergiliyor. Bu konuda büyük başarılar elde ediliyor. Türkiye içinde terörist gruplar, çok minimize edildi ama tabii ki fırsat bulunca yine eylemlerine devam ediyorlar. Şehitlerimizi daha çok operasyonlarda veriyoruz çünkü Türkiye, kararlı bir şekilde teröre, terörizme ve teröristlere karşı çok kararlı bir operasyon yürütüyor. Bunu hem içeride hem de dışarıda yapıyor."

"Ülke ve toplum olarak bunun bedelini öderiz"

Bir gazetecinin "piyasada gizli zam olduğu" söylentileriyle ilgili değerlendirmesini sorması üzerine Destici, şu yanıtı verdi:

"Dövizde, dolarda son bir yılda neredeyse yüzde 50'ye varan bir yükseliş oldu. Biz özellikle enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Petrol ve gaz başta olmak üzere enerjiyi yüzde 90'ın üzerinde dışarıdan alıyoruz. Bunlar, dolarla alınıyor. Haliyle bu artış, mutlaka zam olarak vatandaşa yansıyacaktı. Yavaş yavaş doğalgaza gelen zam, akaryakıta belli aralıklarla gelen zamlar, daha sonra diğer alanlara da bu zamlar yansıyacaktır. Çünkü maliyetler yükseliyor. İşin doğrusu bu. Buna çözüm bulmak için kendimiz üreteceğiz, üretimi artıracağız, tasarruf edeceğiz. Cari açığımızı kapatmamız lazım. Dış ticareti mutlaka dengelememiz lazım."

"Bütün bunlar bizi yıldıramayacak"

Destici, tasarrufun ve üretimin en tepeden başlayarak desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Amerika gibi bir emperyalist ve kapitalizmin zirvesi, babası olan bir ülke, size karşı birtakım ambargolar yürürlüğe koyduğunda bu, tabii ki bütün dünya piyasasını etkiliyor. Bunun da sonuçlarıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bütün bunlar bizi yıldıramayacak. Vatandaşımız, bu zamanların da dolardaki yükselişin de Türkiye'ye karşı yapılan bir ambargodan, kötü niyetli birtakım yaptırımlardan kaynaklandığını biliyor. Biz, ya 'istiklalimiz, istikbalimiz, bağımsızlığımız' diyeceğiz ya da bu ambargolara, tehditlere boyun eğeceğiz. Türkiye, bugüne kadar boyun eğdiği dönemlerde daha fazlasıyla karşılaştı. Onun için Türkiye'nin tehditlere boyun eğmediği şu tavrın sonuna kadar devam etmesini diliyorum. Ülke ve toplum olarak bunun bedelini öderiz." diye konuştu.