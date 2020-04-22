Türkiye Bosna Sancak Derneği'nden sağlık çalışanlarına, emniyet ve itfaiye ekiplerine 1 ton börek
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Türkiye Bosna Sancak Derneği'nden sağlık çalışanlarına, emniyet ve itfaiye ekiplerine 1 ton börek

Berna YILMAZ / TÜRKİYE Bosna Sancak Derneği, koronavirüs salgınında özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarına, emniyet ve itfaiye ekiplerine 1 ton Boşnak böreği dağıttı.

22.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:06
Türkiye Bosna Sancak Derneği'nden sağlık çalışanlarına, emniyet ve itfaiye ekiplerine 1 ton börek

Berna YILMAZ/ TÜRKİYE Bosna Sancak Derneği, koronavirüs salgınında özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarına, emniyet ve itfaiye ekiplerine 1 ton Boşnak böreği dağıttı.

Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammed Sancaktar, koronavirüs salgınının ülkemizde etkili olduğu günlerden geçerken, görev başında olan ve hastalığın yayılmasını önlemeye çalışan çok özel insanlar olduğunu belirterek, "Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, polisinden jandarmasına, postacılardan kuryelere kadar bu insanlara büyük bir teşekkür borçluyuz. Bizler de Türkiye Bosna Sancak Derneği olarak bu süreçte elimizden gelebilecek desteği ortaya koyabilmek için çok özel bir kampanyayı gerçekleştirmenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Sancaktar sözlerine şöyle devam etti:

"Dernek yönetim kurulu üyeleri, hayırseverler ve imalatçıların desteklediği bu kampanyada; İstanbul'un dört bir yanındaki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına, emniyet teşkilatımızın görevlilerine, itfaiyecilerimize ve diğer kamu görevlilerine tam 1 ton Boşnak Böreği ulaştırdık. Böreklerin çalışanların bu yoğunlukta yüzünü güldürdüğünü ve motivasyonlarını artırdığını görmek bizleri ayrıca sevindirdi."

"TIBBİ MALZEME DESTEĞİ DE SAĞLANDI"

400 tepsi böreğin hazırlanması, dağıtımının planlanması ve yerlerine ulaştırılmasında çok sayıda ismin özveriyle çalıştığını dile getiren Sancaktar, "Börek dağıtımının yanı sıra kadın kolları ve gençlik kollarımızın da yer aldığı çalışmalarla hastanelere önlük, maske ve gözlük gibi binlerce tıbbi malzeme desteği sağlandı. Türkiye Bosna Sancak Derneği, kaderini bu ülkenin kaderiyle özdeşleştirmiş bir STK olarak, ülkemiz için üzerine düşen ne varsa tıpkı 30 yıldır olduğu gibi, gelecekte de yapmaya devam edecektir. Biliyor ve inanıyoruz ki bu sıkıntılı günleri de güç ve gönül birliği ile geride bırakacağız ve umut dolu yarınlara yürüyeceğiz. Bugün her zamankinden daha fazla bir ve beraber olmak zorundayız" diyerek gerçekleştirilen çalışmalarda desteğini esirgemeyen herkese teşekkür etti.


Kaynak: DHA

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