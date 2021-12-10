Türkiye-Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri Dostluk Günü Saraybosna'da kutlandı

Türkiye-Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri Dostluk Günü, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kutlandı.

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri Orduevi'nde düzenlenen programa Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Pociç, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Senad Maşoviç, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Saraybosna Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Mustafa Sıtkı Tatar, Bosna Hersek'teki Türk kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda konuk katıldı.

Bosna Hersek milli marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programın açılış konuşmasını, Saraybosna Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Tatar yaptı.

Tatar, "Sizler buraya gelerek Fatih Sultan Mehmet Han, Sadrazamı Mahmut Paşa ve Komutan İshakoğlu İsa Bey ile 558 yıl önce bu topraklarda başlayan dostluğumuzun hükmü ve varlığının, savaşlar, devletler ve coğrafya ile sınırlanamayacağının en büyük kanıtı oldunuz." dedi.

Konuklara, Sarı Saltuk ile başlayan ve Gazi Hüsrev Bey ile tarih boyunca güçlenerek devam eden bu dostluğun bugünkü temsilcileri olduklarını hatırlatan Tatar, "Dileğimiz ve çabalarımız bu dostluğu güçlendirerek bizden sonraki nesillere, korunan önemli bir miras olarak aktarabilmektir. Bu vesileyle bizlere bu dostluk ve kültürel bağları miras bırakan, bu uğurda şehadete eren ve ebediyete intikal etmiş ecdadımızı rahmet ve saygıyla anarken onlara şöyle seslenmek istiyorum; Bizlere miras olarak bıraktığınız emanetiniz emin ellerde, rahat uyuyun. İşte bugün, burada gördüğünüz bu toplum, emekleriniz ve fedakarlıklarınızın bugünkü fotoğrafı olarak karşınızda durmaktadır. Ruhunuz şad olsun." diye konuştu.

Tatar, "Öncelikle Yunus Emre Enstitümüz bünyesinde açılan kurslara iştirak ederek çevrenizdekileri de buna özendirmeye ısrarla sizleri davet etmek istiyorum. Türkçe öğrenmek hem burada hem de Türkiye'de size yepyeni kapılar açacaktır. Bizler bu konuda sizlere yardımcı olmaya ve öncülük etmeye gönüllü ve istekliyiz." ifadelerini kullandı.

Albay Tatar konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "İşte siz muhterem Balkan milletlerinin mümessilleri, mazinin karışık his ve hesaplarının üstüne çıkarak derin kardeşlik esasları kuracak ve geniş birlik ufukları açacaksınız. İhmal edilmiş ve unutulmuş hakikatleri ortaya çıkaracaksınız." sözlerine de atıfta bulundu.

AA / Ahmet Nurduhan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet