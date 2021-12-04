Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Çark'tan dernek ziyareti - Haberler
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Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Çark'tan dernek ziyareti

AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel
Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Çark'tan dernek ziyareti

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Behiye Çark, Serdivan Bosna Sancak Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneğini ziyaret etti.

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Behiye Çark, Serdivan Bosna Sancak Eğitim Kültür ve Spor Kulübü Derneğini ziyaret etti.

Derneğin faaliyetleri hakkında başkan Rafet Yatçı'dan bilgi alan Çark, yeni açılan eğitim kurslarına katılan kursiyerlere başarılar diledi.

Çark, derneklerin tüzel kişiliğe sahip olmasının önemine değinerek, bu sayede uluslararası alanda daha kurumsal düzeyde faaliyet yürütülebildiğini söyledi.

Dernek başkanı Yatçı da kurslarının hafta içi her gün devam ettiğini anlatarak, dil, halk müziği eğitimlerinin yanı sıra üyelerden gelen talepler doğrultusunda yeni kurslar açtıklarını kaydetti.

Ziyaretinden dolayı Çark'a teşekkürlerini ileten Yatçı, derneğin kapılarının sürekli açık olduğunu sözlerine ekledi.

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AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri

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