Türkiye, Bolivya'da sağlık sorunu yaşayan vatandaşını memleketine ulaştırdı

Dışişleri Bakanlığı, Güney Amerika ülkesi Bolivya'da sağlık sorunu yaşayan bir Türk vatandaşını önce büyükelçilik aracıyla La Paz'a ulaştırdı, daha sonra uçakla Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine gitmesini ve buradan da Türkiye'ye dönüşünü sağladı.

Dışişleri Bakanlığı, Güney Amerika ülkesi Bolivya'da sağlık sorunu yaşayan bir Türk vatandaşını önce büyükelçilik aracıyla La Paz'a ulaştırdı, daha sonra uçakla Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine gitmesini ve buradan da Türkiye'ye dönüşünü sağladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından "Aracı hazırlayın, vatandaşımızı almaya gidiyoruz." notu paylaştı.

Kıran, paylaşımda, Bolivya'nın Cochabamba eyaletinde sağlık sorunu yaşayan Türk vatandaşının Türkiye'ye getiriliş sürecini anlattı.

Bakan Yardımcısı Kıran, "Bolivya'da sağlık sorunu yaşan vatandaşımızı büyükelçiliğimizin aracıyla önce La Paz'a, oradan uçakla Sao Paulo'ya getirip vatandaşlarımızla birlikte ülkemize tahliye ettik. Dünyanın her yerinde... Sahada ve masada." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu