"Türkiye, bölgesinin en güçlü orman yangınlarıyla mücadele altyapısına sahip ülkesidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te yangından etkilenen bölgelerdeki incelemelerinin ardından yaptığı konuşmada, yangınla mücadele konusunda sosyal medya ve çeşitli dedikodu mecraları aracılığıyla akıl almaz yalanlar, iftiralar, çarpıtmaların ortalığa saçıldığına işaret ederek, "Türkiye,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te yangından etkilenen bölgelerdeki incelemelerinin ardından yaptığı konuşmada, yangınla mücadele konusunda sosyal medya ve çeşitli dedikodu mecraları aracılığıyla akıl almaz yalanlar, iftiralar, çarpıtmaların ortalığa saçıldığına işaret ederek, "Türkiye, bölgesinin en güçlü orman yangınlarıyla mücadele altyapısına sahip ülkesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te yangından etkilenen bölgelerde incelemelerinin ardından bir konuşma gerçekleştirdi.

Marmaris, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde etkili olan yangın felaketinden dolayı öncelikle herkese geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgeye gelmeden önce Antalya-Manavgat'ta yapılan çalışmaları yerinde incelediğini belirterek, "Burada bir kez daha, Rabbimden ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan, afetten, musibetten muhafaza eylemesini niyaz ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yangın söndürme ve soğutma faaliyetlerini müteakip hemen zarar tespitleri yapılmıştır. Bu tespitlere göre konutlar, ahırlar ve ticari alanlarla ilgili gereken adımlar atılmaya hemen başlanacaktır" ifadesini kullandı.

"ORMANLARIMIZI YAKANLARI BULUP CİĞERLERİNİ YAKMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Marmaris'teki yangının birine çocukların yol açtığı bilinmekle birlikte, diğer yangınlarla ilgili araştırmalar sürüyor. Hatta Milas'taki yangınla ilgili bir kişi gözaltına alınmıştır. Manavgat'ta da ifade ettiğim gibi, geçtiğimiz yıl terör örgütü yöneticilerinin ormanları yakma talimatı vermesinin ardından ülkemizdeki orman yangını alanı iki kata çıkmıştır. Bu yangınların bir kısmının da benzer bir talimatla başlatılmış olma ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur. İlgili birimlerimiz gereken çalışmaları hassasiyetle yürütmektedir. "

"TÜRKİYE, BÖLGESİNİN EN GÜÇLÜ ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE ALTYAPISINA SAHİP ÜLKESİDİR"

Yangınlarla ilgili olarak, sosyal medya ve çeşitli dedikodu mecraları aracılığıyla akıl almaz yalanlar, iftiralar, çarpıtmaların ortalığa saçıldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halbuki bu, siyaset konusu yapılabilecek bir mesele kesinlikle değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye, bölgesinin en güçlü orman yangınlarıyla mücadele altyapısına sahip ülkesidir. Uçaklar meselesinde, devletin resmi bilgilerine kulak vermektense, yıllarca bu ülkenin vaktini ve kaynaklarını israf etmiş olanların yalanlarına inanmayı tercih edenleri üzüntüyle takip ediyoruz. Canlarını tehlikeye atarak yangınlarla mücadele eden ormancılarımıza, itfaiyecilerimize, güvenlik ve sağlık personelimize, resmi ve sivil görevlilerimize zerre kadar saygısı olmayan bu kirli zihniyeti yok farz ediyoruz ademe mahküm ediyoruz. Allah'ın izniyle Türkiye, bu yangınların izlerini kısa sürede siler. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, can kaybı dışındaki her türlü kaybı telafi edecek güce ve imkana sahibiz. "

Kaynak: Habermetre