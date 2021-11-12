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Türkiye Boks Federasyonunda yeni yönetim ilk toplantısını yaptı

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Türkiye Boks Federasyonunda yeni yönetim ilk toplantısını yaptı

Türkiye Boks Federasyonunun 4 Kasım'da yapılan genel kurulunda göreve gelen yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Türkiye Boks Federasyonunun 4 Kasım'da yapılan genel kurulunda göreve gelen yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Başkanlığa yeniden seçilen Eyüp Gözgeç'in yeni yönetim kurulu, Kartallar Holding'de bir araya geldi.

Diğer kurulların da katıldığı toplantıda Hasan Kartal'ın başkan vekilliği görevini sürdürmesi kararı alındı.

Yönetim kurulundaki diğer görev dağılımlarının yapılması için de başkan Gözgeç'e yetki verildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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