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Türkiye Boks Federasyonu yönetiminden Kadıdağı Kamp Merkezi'ne ziyaret

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Türkiye Boks Federasyonu yönetiminden Kadıdağı Kamp Merkezi'ne ziyaret

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve yöneticiler, Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'ne ziyarette bulundu.

KASTAMONU (AA) - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve yöneticiler, Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre başkan Gözgeç'e ziyaretinde genel koordinatör İsmail Nazlı ve dış ilişkiler sorumlusu Burak Şahin eşlik etti.

Kamp merkezinin müdürü Osman Şeker ile görüşen heyet, ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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