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Türkiye Boks Federasyonu yönetimi, olimpik milli sporcularla video konferans yöntemiyle görüştü

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ve Genel Sekreter Recayi Göl'ün olimpik boks milli takım sporcularıyla video konferans sistemi üzerinden görüşerek pandemi sürecindeki çalışmaları hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Türkiye Boks Federasyonu yönetimi, olimpik milli sporcularla video konferans yöntemiyle görüştü
19.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:19

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ve Genel Sekreter Recayi Göl'ün olimpik boks milli takım sporcularıyla video konferans sistemi üzerinden görüşerek pandemi sürecindeki çalışmaları hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Gözgeç, Kocakaya ve Göl, olimpik boks milli takım sporcularıyla çevrim içi görüştü.

İlerleyen dönemde yapılacak kamp ve çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, milli sporcuların hedeflerinin her zaman ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek olduğu vurgulanarak, çalışmalarına ara vermeden devam ettikleri kaydedildi.

Kaynak: AA

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