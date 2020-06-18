HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı çevrim içi yapıldı

Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı çevrim içi yapıldı
18.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:49

Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleşen toplantıya başkan Eyüp Gözgeç, başkan vekili Hasan Kartal ile yönetim kurulu üyeleri evlerinden katıldı.

Genel durum değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, mart ayında Londra'da düzenlenen Avrupa kota müsabakalarında gelişen süreç değerlendirildi.

Toplantıda gelecek seneye ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları için yapılacak çalışma ve hedefler de konuşuldu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı Spor
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı
Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı Spor
Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı
Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor Spor
Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı Spor
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor Spor
Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor
Ederson'la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü Spor
Ederson'la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu gönlünü dövmeli güzele kaptırdı
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu gönlünü dövmeli güzele kaptırdı
Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı
Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Ahmet Nur Çebi'den 'Enkaz edebiyatı' isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin
Ahmet Nur Çebi'den "Enkaz edebiyatı" isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi
Gol çizgisi teknolojisini sağlayan şirket, Aston Villa - Sheffield maçındaki hatalı karar için özür diledi
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı
Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu
Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı
Gelin-görümce krizi büyüyor! Survivor'ın olaylı yarışmacısı, yengesine fena patladı
Gelin-görümce krizi büyüyor! Survivor'ın olaylı yarışmacısı, yengesine fena patladı
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Donald Trump Halife Hafter Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Şeyma Subaşı Yasmin Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı çevrim içi yapıldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 18:03:00. #1.14#
title