Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: "Hedefimiz şimdi olimpiyatlarda madalya alabilmek"
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Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: "Hedefimiz şimdi olimpiyatlarda madalya alabilmek"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: 'Hedefimiz şimdi olimpiyatlarda madalya alabilmek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo'da düzenlenecek olan olimpiyat oyunlarında hedeflerinin madalyalar almak olduğunu belirten Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Hedefimiz şimdi olimpiyatlarda madalya alabilmek.

Tokyo'da düzenlenecek olan olimpiyat oyunlarında hedeflerinin madalyalar almak olduğunu belirten Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Hedefimiz şimdi olimpiyatlarda madalya alabilmek. İnşallah iyi işler yapmaya çalışırız. Beklentilerimiz büyük" dedi.

Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenecek olan 2020 Olimpiyat Oyunları öncesi Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde spor federasyonlarından temsilciler bir araya geldi. Etkinlikte açıklamalarda bulunan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç olimpiyatlara dünya şampiyonu boksörlerle katıldıklarını belirterek, "Olimpiyatlara 3 kız 2 erkek sporcu olmak üzere 5 sporcu ile katılıyoruz. Sayı olarak katılımımız daha fazla olabilirdi ama pandemi dolayısıyla 2 kota halkımızdan birisi iptal oldu. Beş kota alabildik. Hedefimiz şimdi olimpiyatlarda madalya alabilmek. İnşallah iyi işler yapmaya çalışırız. Beklentilerimiz büyük. Dünya şampiyonu 2 kızımız var. Madalya almam ihtimalimiz yüksek" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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