HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: "Gün birlik ve beraberlik günüdür"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, gelecek yıla ertelen Tokyo Olimpiyatları'na yönelik çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç:
19.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:36

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, gelecek yıla ertelen Tokyo Olimpiyatları'na yönelik çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Eyüp Gözgeç, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyonumuzun tüm kurulları, birimleri, kulüplerimiz, il temsilcilerimiz, antrenörlerimiz, sporcularımız, doktorumuz, masörümüz, fizyoterapistimiz, kondisyonerimiz, herkes canla başla çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bu çalışmaların amacının, önce olimpiyat vizesi almak, ardından da olimpiyatlarda madalyalar kazanarak, başarılara yenilerini eklemek olduğunu dile getiren Gözgeç, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünyanın en büyük organizasyonu olimpiyatlarda amacımız, önce Allah'ın izni, sizlerin desteği ve milletimizin duasıyla, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, bayrağımızı kürsünün en yükseğine taşımak, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletmektir. Bu sebeple Türk boksuna zarar verebilecek, amacı ve hedefi belli olmayan birtakım dedikodulara, söylentilere itibar etmeyiniz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Hep birlikte Türk boksunu layık olduğu yere, zirveye taşıyalım ve olimpiyatlarda madalyalar kazanalım. Eğer Türk boksu için bu aşamada, olimpiyat hazırlık arifesinde, bilginiz, önerileriniz, 'Daha mükemmele nasıl ulaşırız?' konusunda bir fikriniz varsa, her zaman bekliyoruz."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi Spor
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti Spor
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı Spor
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek Spor
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı Spor
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Necip Uysal, 'kilo aldı' diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı Spor
Necip Uysal, "kilo aldı" diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ta Boateng, Vida, Dorukhan ve Douglas Denizlispor maçı kadrosuna alınmadı
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı
Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı
Ameliyat olan Muslera, Florya'daki antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı
Ameliyat olan Muslera, Florya'daki antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek
Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması: Ailesiyle görüşüp kararını gelecek hafta bildirecek
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig kulüplerine ödeme müjdesi: Bugün ve haftaya yayıncı kuruluş ödeme yapacak
Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig kulüplerine ödeme müjdesi: Bugün ve haftaya yayıncı kuruluş ödeme yapacak
Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65
Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65
Fenerbahçe, Obradovic'te mutlu sona ulaştı! Takım bütçesi 20 milyon euro olacak
Fenerbahçe, Obradovic'te mutlu sona ulaştı! Takım bütçesi 20 milyon euro olacak
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu gönlünü dövmeli güzele kaptırdı
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu gönlünü dövmeli güzele kaptırdı
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu
Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Leyla Güven Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu Demet Evgar İbrahim Tatlıses Nuri Bilge Ceylan
Spor Bülent Uygun Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su Dha Lgs Bursa
Şu an buradasınız: Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: "Gün birlik ve beraberlik günüdür" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 16:13:31. #1.14#
title