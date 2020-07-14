Türkiye Boks Federasyonu, 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutacak Türkiye Boks Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde şehitler için yarın mevlit okutacağını duyurdu.

Türkiye Boks Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde şehitler için yarın mevlit okutacağını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye Boks Federasyonunca Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutulacaktır. Yarın Kocatepe Camisi'nde öğle namazına müteakiben okunacak mevlide sporcu ve tüm vatandaşlarımız davetlidir." denildi. Kaynak: AA