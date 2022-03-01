Türkiye boğazları kapattı mı, Boğazlardan savaş gemisi geçebilir mi sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, 5. gününde de devam ederken Türkiye'nin Boğazlar'dan savaş gemilerinin geçişine olan tavrı da merak ediliyordu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve boğazlardan savaş gemilerinin geçişine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE BOĞAZLARI KAPATTI MI?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız" dedi.

"TÜM ÜLKELERİ SAVAŞ GEMİSİ GEÇİRMEMESİ İÇİN UYARDIK"

Savaş durumunda, Türkiye savaşın tarafıysa boğazlardaki yetki ve tasarrufun tamamen Türkiye'ye verildiğini anımsatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye savaşın tarafı değilse, savaşa taraf ülkelerin gemilerini boğazdan geçirmeme yetkisi var. Savaş gemisi Karadeniz'deki üssüne geri dönüyorsa geçiş engellenmiyor. Biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz. Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı. Bugüne kadar Ruslar, ihtiyaç halinde Montrö'yü uygulayıp, uygulamayacağımızı soruyordu. Biz onlara da anlaşmayı harfiyen uygulayacağımızı söylüyorduk."

ERDOĞAN: MONTRÖ'NÜN VERDİĞİ YETKİYİ KULLANMA KARARINDAYIZ

Bugün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da Boğazlar ve Montrö Anlaşması'na değinerek "Gelişmelere ve taleplere göre tahliye işlemlerini sürdüreceğiz. Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkiyi krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız. Biz Ukrayna'nın egemenlik, siyasi bütünlük ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesinden yanayız. Rusya'nın saldırısını kabul edilemez görüyor ve Ukrayna halkının mücadelesini takdir ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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