Türkiye boccede Avrupa üçüncüsü

14.09.2019 19:02

Avrupa Bocce Şampiyonası'nda mücadele eden Türk Milli Takımı, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak genel klasmanda da 3. sırada yer aldı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın Innsbruck şehrindeki şampiyonada milli takım, 2 gümüş, 1 bronz elde etti ve genel klasmanda 3. oldu.

Çift kadınlar final maçında Gamze Özgün Çağlar ve Pınar Demir'den oluşan milli takım, İtalya'ya 11-2 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

Karışık çiftler final müsabakasında İtalya'ya 12-1 mağlup olan Gamze Özgün Çağlar ve Erdal Kantemir'den oluşan milli takım da gümüş madalya aldı.

Tek kadınlarda ise yarı finalde mücadele eden Pınar Demir de müsabakayı kaybetti ve şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye genel klasmanda İtalya ve ev sahibi Avusturya'nın ardından üçüncü sırada yer aldı.

Türkmen: "Başarılı bir sonuç elde ettik"

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ile Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, şampiyonada başarılı olduklarını belirtti.

Organizasyonda erkeklerde iyi sonuçlar alamadıklarını aktaran Türkmen, "Milli takımımız adına erkeklerde talihsiz bir turnuva olmasına rağmen toplamda başarılı bir sonuç elde ettik. Şampiyonanın favori ekibi İtalya'yı finalde geçemesek de boccede artık dünya devlerini geride bırakarak başarımızı bir kere daha kanıtlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA