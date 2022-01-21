Türkiye Bocce Şampiyonası Ankara'da başladı

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Türkiye Gençler-Kadınlar ve Erkekler Bocce (Raffa) Şampiyonası Ankara'da başladı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kahramankazan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada ilk olarak gençler kategorisiyle müsabakaları yapılacak.

Organizasyon daha sonra 25-28 Ocak tarihlerinde kadınlar ve 29 Ocak-1 Şubat'ta da erkekler müsabakalarıyla tamamlanacak.