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Türkiye Bocce Şampiyonası Ankara'da başladı

Türkiye Bocce Şampiyonası Ankara'da başladı
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Gençler-Kadınlar ve Erkekler Bocce (Raffa) Şampiyonası Ankara'da başladı.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Türkiye Gençler-Kadınlar ve Erkekler Bocce (Raffa) Şampiyonası Ankara'da başladı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kahramankazan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada ilk olarak gençler kategorisiyle müsabakaları yapılacak.

Organizasyon daha sonra 25-28 Ocak tarihlerinde kadınlar ve 29 Ocak-1 Şubat'ta da erkekler müsabakalarıyla tamamlanacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

Kahramankazan, Türkiye, Ankara, Ocak, Spor, Haber

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