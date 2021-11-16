Türkiye, BM'nin Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına siyasi, ayni ve mali desteğini teyit etti - Haberler
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Türkiye, BM'nin Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına siyasi, ayni ve mali desteğini teyit etti

AA / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel
Türkiye, BM'nin Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına siyasi, ayni ve mali desteğini teyit etti

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA), siyasi, mali ve ayni desteğini teyit ettiği bildirildi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA), siyasi, mali ve ayni desteğini teyit ettiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Uluslararası Konferansı'nda Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal, Ajansa devam eden siyasi, mali ve ayni desteğimizi teyit etmiştir." ifadesi kullanıldı.

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AA / Fuat Kabakcı - Son Dakika Haberleri

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