Türkiye, BM Afganistan Yardım Misyonu'ndaki görevlilere yönelik terör saldırısını kınadı
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Türkiye, BM Afganistan Yardım Misyonu'ndaki görevlilere yönelik terör saldırısını kınadı

13.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:00
Türkiye, BM Afganistan Yardım Misyonu'ndaki görevlilere yönelik terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) çalışanlarını taşıyan araca yönelik terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) çalışanlarını taşıyan araca yönelik terör saldırısını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 11 Şubat'ta UNAMA çalışanlarını taşıyan araca yönelik Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen terör saldırısında 5 koruma görevlisinin hayatını kaybettiğinin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, Birleşmiş Milletler camiasının acısını paylaşıyoruz." ifadesine yer verildi.

UNAMA'nın güvenliğini sağlayan 5 kişi, 11 Şubat'ta Kabil'in Surubi ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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