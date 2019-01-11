Türkiye Bizim Vazgeçilmez ve Değişmez Stratejik Ortağımız"

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'nin kendilerinin vazgeçilmez ve değişmez stratejik ortağı olduğunu belirterek, "Türkiye dostumuzdur. Türkiye ile olan dostluğumuz, diğer dostlarımız ve dost Türkiye arasında esen hiçbir rüzgardan etkilenmez." ifadesini kullandı.

Rama, aralarında Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün de bulunduğu, ülkedeki yabancı ülke büyükelçileri ile başkent Tiran'da düzenlenen resepsiyonda bir araya geldi.

Başbakan Rama, buradaki konuşmasında, başta ülkesi ve Türkiye arasındaki ilişkiler olmak üzere farklı konulara değindi.

Yunanistan, İtalya ve Türkiye ile olan işbirliklerini derinleştirmeleri gerektiğini dile getiren Rama, şöyle devam etti:

"İtalya, bizim Avrupai geleceğimiz yönündeki yolculuğumuzun tartışmasız giriş kapısıdır. Bizim diğer dostlarımız ve Türkiye arasındaki ilişki rüzgarlarının zaman zaman nasıl esebileceğine bakmaksızın, Türkiye bizim vazgeçilmez ve değişmez stratejik ortağımızdır. Türkiye dostumuzdur ve Türkiye ile olan dostluğumuz, diğer dostlarımız ve dost Türkiye arasında esen hiçbir rüzgardan etkilenmez."

Arnavutluk'un, Kosova ve Sırbistan arasındaki diyaloğu desteklediğini ve nihai bir anlaşmayı teşvik ettiğini kaydeden Rama, bu anlaşmanın ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından kabul edilmesi ve bu ülkelerin garantör olması gerektiği görüşünü paylaştı.

Bahar döneminden itibaren Kosova ile sınır kapılarını ortak yöneteceklerini kaydeden Rama, bunu Makedonya ve Karadağ ile de yapmak istediklerini söyledi.

NATO ülkeleri Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan arasında oldukça teşvik edici üçlü işbirliğe sahip olduklarını belirten Rama, aynı işbirliği Arnavutluk-Hırvatistan-Kosova ve Arnavutluk-Makedonya-Kosova olarak daha da ileriye götürmek istediklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA