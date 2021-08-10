Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayağı İzmir'de koşulacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayağı hafta sonu İzmir'de koşulacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayağı hafta sonu İzmir'de koşulacak.

TMF'den yapılan açıklamaya göre, Bitci Teknoloji ana sponsorluğunda yapılacak organizasyonun üçüncü ayak yarışları 14-15 Ağustos tarihlerinde İzmir Ülkü Park Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Motor sporlarının en çekişmeli mücadelelerinin yaşanacağı yarışa, Türkiye'nin dört bir yanından sporcular katılacak.

İzmir'de üçüncü kez start alacak şampiyonada TMFGP, 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), Kadınlar Kupası, SS300, 125 SP ve Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda yarışlar yapılacak.

Sporcular, 13 Ağustos Cuma günü yapılacak teknik kontrollerin ardından 14 Ağustos Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanlarına geçecek, 15 Ağustos Pazar günü ise 10 farklı sınıfta kupa için mücadele edecekler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak