Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağı İzmir'de yarın başlayacak
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Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağı İzmir'de yarın başlayacak

Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağı İzmir'de yarın başlayacak
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağı yarın İzmir'de başlayacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Bitci.com Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağı yarın İzmir'de başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Türkiye Pist Şampiyonası'na, Bitci Teknoloji ana sponsor oldu.

Organizasyonun ikinci ayağı 17-18 Temmuz tarihlerinde İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

İzmir'de ikinci kez start alacak şampiyonada 1000cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), 125 cc, SS300 cc ve Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda yarışlar yapılacak.

Ülkü Park Yarış Pisti'nde en hızlı 20 sporcunun katıldığı TMF GP'de de hız severler, usta pilotların kıyasıya mücadelelerini izleyecek.

Şampiyonada yarın serbest ve sıralama antrenmanları yapılacak. Yarışlar 18 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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