Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası, 28-29 Haziran'da Aksaray'da yapılacak

Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası, 28-29 Haziran'da Aksaray'da yapılacak.

Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası, 28-29 Haziran'da Aksaray'da yapılacak.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak düzenlenecek organizasyon, 13-16, 17-18, 19-20, 21-39, 40 ve daha büyük yaştakiler ile tüm yaş grubu kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Yarışmanın kayıtları, federasyonun kayıt sistemi "Origo" üzerinden 22 Haziran saat 12.00'ye kadar yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar