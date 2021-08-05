Türkiye Bisiklet Şampiyonası Yunus Emre Yol Yarışması Aksaray'da başladı
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Türkiye Bisiklet Şampiyonası Yunus Emre Yol Yarışması Aksaray'da başladı

Türkiye Bisiklet Şampiyonası Yunus Emre Yol Yarışması Aksaray'da başladı
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Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ortak organizasyonu ile düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası Yunus Emre Yunus Emre Yol Yarışması Aksaray'da başladı.

Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ortak organizasyonu ile düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası Yunus Emre Yunus Emre Yol Yarışması Aksaray'da başladı.

61 kulüpten 265 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk gün ilk yarış startını Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ile Belediye Başkanı Evren Dinçer verdi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu start öncesi yaptığı açıklamada düzenlenen şampiyonaya katılan sporcuların Yunus Emre'nin hocası Taptuk Emre'nin köyünden geçerek toplamda 70 km pedal çevireceklerini söyledi.

El birliği ile Aksaray'ı hem turistik hem de sportif açısından Türkiye ve dünyaya duyuracaklarını belirten Vali Aydoğdu, "Türkiye Yol Bisiklet Şampiyonası Aksaray'da yapılıyor. Tabi bu Yunus Emre anısına yapılıyor. 61 kulüpten 265 sporcu bugün pedal çeviriyor. Tam 47 kilometre yani gidiş ve geliş 70 kilometre yol yapacaklar. Yarışmaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz'dedi.

İl Özel İdaresi önünde çıkış alan yarışmacılar 47 km'lik güzergahta kıyasıya yarıştı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yarışma güzergahı boyunca gerekli tedbirleri alırken yarışma nedeniyle Aksaray Ortaköy karayolu'nun belirlenen yarışma güzergahı araç trafiğine kapatıldı.

Kaynak: Habermetre

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