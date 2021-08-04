Türkiye Bisiklet Şampiyonası Yunus Emre Yol Yarışması başladı
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Türkiye Bisiklet Şampiyonası Yunus Emre Yol Yarışması başladı

Türkiye Bisiklet Şampiyonası Yunus Emre Yol Yarışması başladı
Anadolu Ajansı / Adem Koçak - Haberler | Güncel

Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu ortak organizasyonu ile düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası Yunus Emre Yunus Emre Yol Yarışması başladı.

Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu ortak organizasyonu ile düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası Yunus Emre Yunus Emre Yol Yarışması başladı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu start öncesi yaptığı açıklamada, düzenlenen şampiyonaya katılan sporcuların Yunus Emre'nin hocası Taptuk Emre'nin köyünden geçerek toplamda 70 kilometre pedal çevireceklerini söyledi.

Aydoğdu, Aksaray'ı hem turistik hem de sportif açısından Türkiye ve dünyaya duyuracaklarını belirterek, "61 kulüpten 265 sporcu bugün pedal çeviriyor. Yarışmaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koçak

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