Türkiye Bisiklet Şampiyonası Malatya 4. Etap Yol Yarışları' Başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda gerçekleştirilen 'Türkiye Bisiklet Şampiyonası Malatya 4. Etap Yol Yarışları' Malatya-Doğanşehir yolu yarışması ile start aldı.



Soykan Parkı önünde başlayan yarışma öncesi konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, bu tür etkinliklerin Malatya'da en son 1990'lı yıllarda yapıldığını hatırlattı.



Turan, Türkiye Bisiklet Şampiyonası kapsamında Malatya'da gerçekleştirilen 4. etap yarışmalarından dolayı gururlu olduklarını ifade ederek, "Bu etkinlik Antalya'da, Konya'da ve Muğla'da yapıldı. Bir ayağı da Kayseri'de yapılacak" diye konuştu.



Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin her türlü spor faaliyetlerine destek olduğunu aktaran Turan, "Bisiklet sporu da son yıllarda ilimizde yaygınlaştı. Biz de buna destek olarak şehrimizde bisiklet yolları yapıyoruz. Bu konuda ciddi bir yatırımımız bulunuyor. Sporun diğer dallarına da ev sahipliği yapıyoruz. Arapgir'de eş zamanlı olarak fotokamp projesi çalışmamız var. Malatya, doğal güzellikleriyle ön plana çıkmış bir il. Biz, bu farkındalığı artırmak istiyoruz. Hedefimiz daha zinde, daha güçlü bir Malatya'yı hep birlikte oluşturabilmek" ifadelerini kullandı.



Öte yandan, 7 Temmuz'a kadar sürecek olan yarışma kapsamında, bugün Malatya-Doğanşehir yolunda yapılacak ilk gün yarışlarından sonra 6 Temmuz Perşembe günü saat 09.00'da havaalanı yolunda zamana karşı yarış etabı gerçekleştirilecek. 7 Temmuz Cuma günü ise İnönü Üniversitesi asfalt zeminde Kriteryum yarışı yapılacak.



Türkiye genelinde 321 sporcunun katıldığını yarışmalar kadın ve erkeklerde 6 kategoride gerçekleştiriliyor. - MALATYA