Türkiye Bisiklet Şampiyonası Kriteryum Yarışı - Haberler
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Türkiye Bisiklet Şampiyonası Kriteryum Yarışı

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Türkiye Bisiklet Şampiyonası Kriteryum Yarışı

Türkiye Bisiklet Şampiyonası Kriteryum YarışıTürkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı'nın 2021 yılı faaliyet programında yer alan "Türkiye Şampiyonası Sezon Kapanış Yol Bisikleti Yarışları "3 Ekim 2021 Pazar günü 08. 00 - 20.

Türkiye Bisiklet Şampiyonası Kriteryum YarışıTürkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı'nın 2021 yılı faaliyet programında yer alan "Türkiye Şampiyonası Sezon Kapanış Yol Bisikleti Yarışları "3 Ekim 2021 Pazar günü 08. 00 - 20. 00 saatleri arasında İlçemiz Sahil Bulvarındaki Yelken Kulübü ile Nihal Atakaş Camii arasında yapılacak olup, program akışı aşağıda belirtilmiştir. SEZON KAPANIŞ BİSİKLET KRİTERYUM YARIŞI PROGRAMI [03 EKİM 2021 PAZAR]ETKİNLİK

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