Türkiye Bisiklet Şampiyonası 1. Etap Yol Yarışları ertelendi

Türkiye Bisiklet Şampiyonası 1. Etap Yol Yarışları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, "Hatay Valilik makamının yazısı gereğince, 27-28 Şubat tarihlerinde Hatay'da yapılması planlanan Türkiye Bisiklet Şampiyonası 1. Etap Yol Yarışları, Hatay ilindeki Kovid-19 vaka sayılarının fazla olması münasebeti ile ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar