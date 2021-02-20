Türkiye Bisiklet Şampiyonası 1. Etap Yol Yarışları ertelendi
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Türkiye Bisiklet Şampiyonası 1. Etap Yol Yarışları ertelendi

20.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 20.02.2021 12:01
Türkiye Bisiklet Şampiyonası 1. Etap Yol Yarışları ertelendi

Türkiye Bisiklet Şampiyonası 1. Etap Yol Yarışları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Türkiye Bisiklet Şampiyonası 1. Etap Yol Yarışları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, "Hatay Valilik makamının yazısı gereğince, 27-28 Şubat tarihlerinde Hatay'da yapılması planlanan Türkiye Bisiklet Şampiyonası 1. Etap Yol Yarışları, Hatay ilindeki Kovid-19 vaka sayılarının fazla olması münasebeti ile ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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