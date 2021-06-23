Türkiye Bisiklet Milli Takımı Erciyes'te kampa başladı
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Türkiye Bisiklet Milli Takımı Erciyes'te kampa başladı

Türkiye Bisiklet Milli Takımı Erciyes'te kampa başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Bisiklet Milli Takımı Erciyes'te kampa başladı.

Türkiye Bisiklet Milli Takımı Erciyes'te kampa başladı. 18 sporcudan oluşan Bisiklet Milli Takımı, 21 Haziran-17 Temmuz 2021 tarihleri arasında Erciyes'te yüksek irtifa ve kondisyon kampı yapıyor.

Tokyo Olimpiyatlarında Yol Yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek sporcularında bulunduğu milli takım, kamp dönemi içerisinde Kayseri'de yapılacak olan uluslararası müsabakalarda da pedal çevirerek Türkiye'yi temsil edecekler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Erciyes'te olimpiyatlara hazırlanan Bisiklet Milli Takım sporcularına, antrenörleri Miraç Kal ve Ümit Çokmen'e başarılar dileyerek, güzel bir kamp dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Türkiye Bisiklet Milli Takımı Erciyes'te kampa başladı
Türkiye Bisiklet Milli Takımı Erciyes'te kampa başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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