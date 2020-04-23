Türkiye Bisiklet Federasyonundan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Türkiye Bisiklet Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu bu yıl evlerimizde yaşayacağız ama ruhumuz, 100 yıl önce 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!' parolasıyla açılan Millet Meclisi üyeleri gibi gururlu, çocuklarımız kadar şen. Bu vesile ile başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle anıyoruz."

Kaynak: AA