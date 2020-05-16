Türkiye birincisinden Beyazgül'e ziyaret Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında Türkiye birincisi olan Şanlıurfalı Eyyüp Ensar Kılıç ile bir araya geldi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında Türkiye birincisi olan Şanlıurfalı Eyyüp Ensar Kılıç ile bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında bu hafta 490 puanla gönüllere dokunan Şanlıurfalı Eyyüp Ensar Kılıç birinci oldu. Şanlıurfa'yı gururlandıran Kılıç, Beyazgül ile bir araya gelerek Kuran-ı Kerim tilaveti verdi. Beyazgül ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında Türkiye Birincisi olan Eyyüp Ensar Kılıç kardeşimizi tebrik ediyoruz. Güzel sesiyle Furkan Suresinin 61. ve 66. suresini okuyan Eyyüp kardeşimize bundan sonraki hayatında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA