Türkiye birincisi üniversitede tıp ve sosyoloji eğitimi almayı hedefliyor
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Türkiye birincisi üniversitede tıp ve sosyoloji eğitimi almayı hedefliyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Hüseyin Kağan Özdemir, tıp ve sosyoloji eğitimi almayı hedeflediğini söyledi.

Türkiye birincisi üniversitede tıp ve sosyoloji eğitimi almayı hedefliyor
27.07.2020 16:47 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:59

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Hüseyin Kağan Özdemir, tıp ve sosyoloji eğitimi almayı hedeflediğini söyledi.

Annesi ve babası matematik öğretmeni olan, Nevşehir'de özel bir liseyi bitiren Özdemir, YKS sonucunu ailesiyle akrabalarını ziyaret etmek için geldiği Bursa'da öğrendi.

Özdemir, AA muhabirine, elde ettiği başarıdan büyük mutluluk duyduğunu anlattı.

Başkalarının kendisi için mutlu olduğunu görünce sevincinin arttığını belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Çalışma süreci tabii yorucu oldu, bir de araya pandemi süreci girdi ama atlattık. Kendime has bir çalışma düzenim vardı zaten, özel ders almadım. Okulun bana sağladığı olanaklar yetti, onlara da çok şey borçluyum, her konuda destek oldular. Ailem de öyle. Aslında bazen o kadar yoğun çalışmadığım dönemler de oldu ama geneline baktığınızda yoğun olduğunu söyleyebilirim."

Özdemir, sınavdan çıkıp cevaplarını kontrol ettiğinde sadece bir soruyu yanlış cevapladığını gördüğünü bildirdi.

Bu durumu fark ettiğinde Türkiye birinciliğinden ümidini kestiğini aktaran Özdemir, "Tamamını doğru yapan birileri vardır diye düşünüyordum ama olmamış. En iyi yapan 1 yanlış yaptığı için ben de birinci olan 5 kişiden biri oldum. Sosyoloji okumayı düşünüyordum ama tıp konusuna da ilgim var. O yüzden tıp okuyup yan dal olarak sosyolojiye devam etmek istiyorum." dedi.

Baba Mahir Özdemir de tarifsiz bir duygu yaşadıklarını vurguladı.

Kendilerine bu mutluluğu yaşattığı için oğluna teşekkür eden Özdemir, "Başarısında katkı sağlayan meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu başarıda onların da çok büyük emeği var. Küçüklüğünden beri herhangi bir meslek düşünmedim. Sınavdan öncesinde de düşünmedim. Kendisi neyi tercih ederse yanındayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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