Türkiye Bir Ekonomik Kriz İçinde Değildir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye bir ekonomik kriz içinde değildir. Türkiye'de yaşananların, bazı Nobel ödüllü iktisatçıların uyduruk tezlerinin aksine, 1998 Asya kriziyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Ortada bir kriz yoktur. Sadece saldırı vardır, düşmanlık had safhadadır." dedi.

Bahçeli, Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmelere ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Türk ve Türkiye düşmanlarına el bebek gül bebek muamelesi yapıp, ısrarla sırtını sıvazlayan ABD yönetiminin kalite ve karakterini ortaya koyduğunu belirten Bahçeli, Donald Trump ve "sinsi yardımcısı" Mike Pence'nin aşırı telaşlı olduğunu ifade etti.

Rahip Brunson'un serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacaklarını patavatsızca, pervasızca dile getirdiklerine işaret eden Bahçeli, yanlarına aldıkları ekonomik tetikçi ve spekülasyoncu alçaklarla Türkiye'nin hisarlarında gedik açmak için kolları sıvadıklarını kaydetti.

ABD yönetiminin stratejik ortaklığa ihanet ettiğini, kendi ayağına kurşun sıktığını belirten Bahçeli, döviz fiyatlarını mali suikast, spekülatif tuzak ve finans dolandırıcılığıyla yükselten küresel elit ve kanlı sermaye sahiplerinin insanlık değerlerine, uluslararası hukuka kastettiklerini anlattı.

Gelişmelerin başka türlü izahını yapmanın akla ziyan olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Trump ve Evanjelist kadrosu alenen Türk milletine döviz üzerinden ateş açmışlar, sosyal, ekonomik ve siyasal yıkımın vasat ve iklimini oluşturmanın akıllarınca hesabını yapmışlardır.

Ticaret savaşının fitilini tutuşturarak küresel bunalım çıkarmışlardır." diye konuştu.

Trump'ın neredeyse sıcak ve dostane ilişki kurduğu ülkenin kalmadığını ifade eden Bahçeli, ABD Başkanı'nın günlük mesaisinin büyük bir kısmını Twitter başında geçirdiğini, "abuk sabuk" mesajlarla insanlığın denge ve düzenini tehlikeye attığını bildirdi.

Bahçeli, Trump'ı en başta ABD halkının ahlaken sorgulaması, artık tahammül sınırlarını aşan, sabırları zorlayan patolojik siyasetiyle ilgili ihtar ve ikazını yapması gerektiğine işaret ederek, "Vahşi Batı'da bir avuç dolar için adam vuranlar, şimdilerde bir papaz için yeri göğü inleterek, haydut devlet seviyesine doğru gerilemeye başlamışlardır." değerlendirmesini yaptı.

"ABD Türk milletini ya tanımıyor ya da tanımak istemiyor"

ABD'nin Türkiye hazımsızlığının ileri boyutlarda olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bağımsız ve milli politikalar izlemesinden oldukça rahatsızdır.

Türkiye'nin bağımlılığı elinin tersiyle iten meşru ve muteber duruşundan karınları ağrımaktadır.

İstiyorlar ki ağızlarına bakalım, karşılarında el pençe divan duralım.

Bekliyorlar ki, NATO'nun biçtiği kanat ve cephe ülkesi rolüne kafayı takmayalım.

Diliyorlar ki 'gel' dedikleri zaman gelelim, 'git' dedikleri zaman gidelim, 'ver' dedikleri zaman verelim.

Yani umuyorlar ki uydu olalım, fiilen sömürgeleşerek tarihimize yüz çevirelim.

ABD, Türk milletini ya tanımıyor ya da tanımak istemiyor.

Biz, Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta çarıklarla elde çakaralmazlarla çakmak çakmak parlayan inanmış gözlerle çelikleşmiş sancak ve iman aşkıyla kurduk, vatanımızı bu şekilde kurtardık.

Hiçbir güce tamah etmeyiz, hiçbir tehdide eğilmez, 'tamam' demeyiz.

Değil Trump, değil döviz, değil finans lobisi, dünya üzerimize gelse milli ve manevi haklarımızdan bir adım geri atan, onlar gibi namerttir."

Türkiye'nin davasının bağımsızlık, payidarlık, ölüm pahasına bekasını muhafaza olduğunu belirten Bahçeli, "Biz savaş meydanlarında döviz çıkar mı, iner mi derdine kapılmadık. 'Vatan' dedik, 'millet' dedik, 'namus' dedik, can verdik, kan akıttık.

Türk milletini arayan döviz endekslerinde, borsa seanslarında değil, şerefli ve fedakarlıklarla yazılan Türk asırlarının kahramanlık hatıralarıyla yükselmiş hilal ve yıldızın terkibinde bulacaktır." diye konuştu.

Bahçeli, "Ben ancak Osmanlı Bankası kadar Osmanlıyım" diyen Boşo efendilerin devrinin çoktan kapandığını kaydetti.

Türk milletinin zulme ortak olmayacağını, zalime göz yummayacağına vurgu yapan Bahçeli, "Ekonomik darbecilere, canlı döviz bombalarına, faiz, rant ve çıkar lobilerine sonu cefa da olsa sefa da olsa eyvallah etmez, etmeyecektir.

Biz kurla kurulmadık, dövizle devrilmeyiz.

Finans oligarşisinin çürük azı dişlerini teker teker söker sahiplerinin avucuna bırakırız." dedi.

"Türk milletini yenemeyecekler"

Türkiye'yi küstahça hizaya getirmek için tertip içine girildiğini anlatan Bahçeli, şunları söyledi:

"Suriye'nin kuzeyinde elde ettiğimiz mevzilerden taviz vermemizi dayatıp terörle mücadeleyi kösteklemek için uğraşıyorlar.

İran'a uygulanan yaptırım rezaletine sessiz kalmamız şöyle dursun, ortak olmamızı bekliyorlar.

Küresel kapitalist emperyalizmin dümen suyuna girip tarihimize ve coğrafyamıza soğuk ve mesafeli bakmamızı ima ve işaret ediyorlar.

Türkiye'de keyiflerince at koşturmayı, ekonomik çakalların serbest dolaşımını arzuluyorlar.

Türk lirasını eritip devletimizin saygınlığını, milletimizin kazanımlarını mahvetmenin amacındalar.

Başaramayacaklar, Türk milletini yenemeyecekler, bu savaşı muzaffer bitiremeyecekler.

1915'de Çanakkale'yi geçemediler, 2018'de de Ankara'yı geçemeyecekler."

Türkiye'nin kapitalist-emperyalist komploya kurban edilemeyeceğini vurgulayan Bahçeli, "Tren ve posta arabası soygunculuğundan ekonomik soygunculuğa terfi eden zalimlere milletçe direneceğiz, hak ettikleri cevabı vereceğiz.

Biz, kuru ekmek, kuru soğanla yaşamasını da biliriz.

Yeter ki bağımsız yaşayalım, yeter ki milli onurumuzu müdafaa edelim.

Bugün kaybettiysek, yarın buluruz.

Bugün az yediysek, yarın tıka basa doyarız." diye konuştu.

Ancak vatanın telafisi ve milli haysiyetin ederi bulunmadığını ve değer biçilemeyeceğini belirten Bahçeli, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ederi bir dolar olan hainlerin dövizdeki fiyat artışından havalara uçması, sosyal medya üzerinden manipülasyon yapmaları, dedikodu çıkarmaları düşmanlıktır, düşmana da ne yapılacağı bellidir.

Kim ekonomik türbülanstan dolayı ellerini ovuşturuyorsa ona dikkat ediniz ya kökünde bir bozukluk ya sütünde bir leke ya da mizaç ve meşrebinde hıyanetin çıkmayacak izi vardır.

Kaçak ve karaborsacı siyasetin türev ve kalıntılarının felaket tellallığı, 'fırsat bu fırsat' diyerek Cumhurbaşkanı'na ve hükümete saldırmaları iş birlikçiliktir, vatana ihanetle eşdeğer bir çürümüşlüktür.

Türkiye'den bir dolarlık alçaklarla intikam alamadılar, işgali başaramadılar.

Şimdi doları yükselterek kaldıkları yerden devam için çırpınıyorlar.

15 Temmuz'da tepemizden atılan bombalarla pimi çekilen döviz bombası aynı cani merkezlerde imal edilmiştir.

Oyun büyüktür, barbardır, aşağılıktır ve Türk milleti bu oyunu da bozmaya muktedirdir."

Ekonomik bağımlılığın siyasal bağımlılık anlamına geldiğini, artık bu bağımlılığı sorgulamanın, yargılamanın, üst bir noktada aşmanın tam vakti olduğunu ifa eden Bahçeli, Türk milletinin maneviyat ve kültürüyle uyumlu yeni bir ekonomik modeli planlaması gerektiğini, açıklanan yeni ekonomik modelin isabetli ve yerinde olduğunu kaydetti.

Kalkınmanın ancak dış yardımla mümkün olacağı kanaatinin halen bazı teslimiyetçi çevrelerde geçerliliğini koruduğuna işaret eden Bahçeli, "Yabancı sermaye gelsin gelmesine, buna itirazımız yoktur.

Ama getirdiğinden daha fazla götürmesine de son verilsin.

Biz sermayenin çıkarına mı bakacağız milletin çıkarına mı?

Biz döviz kuruna mı sabitleneceğiz, uyanan devin istikbal ve istiklal haklarına mı?

Biz akıl sağlığı tartışmalı bir siyasetçinin Twitter mesajlarına mı dikkat ve hassasiyet göstereceğiz, yoksa milletin yüksek erdem ve enerjisine mi?" diye sordu.

Bahçeli, halen nöbet ve dolaşımda olan yedi düvele karşı bir olunması, uyanık ve şuurlu hareket edilmesi gerektiğine değinerek, "Biz Türkiye'yiz, hep birlikte Türk milletiyiz.

Ve de 1944'den beri hegemonya kurmuş dolardan kat be kat büyüğüz, fersah fersah üstünüz.

Dövizle önümüzün kesileceğini düşünmek sefil bir çılgınlıktır.

Biz bir çılgın tanırız, o da destan destan büyüyen çılgın Türklerden başkası değildir." diye konuştu.

"Türkiye bir ekonomik kriz içinde değildir"

Günün birlik olmak ve aynı safta toplanma, dayanışma ve yardımlaşmayı vadeden faziletleri güçlendirmenin günü olduğunu belirten Bahçeli, hükümetin, sivil toplum kuruluşlarının, iş aleminin, ekonomik aktörlerin, milletin dövizdeki spekülatif ataklara tepki ve mukavemetinin takdire şayan olduğunu vurguladı.

Bahçeli, ekonomik muhasaraya alınmaya çalışılan Türkiye'nin vurulmak istenen paslı zincirleri parçalayacak kuvvette olduğunu ifade etti.

Dövizdeki tırmanışa hem siyasi hem de ekonomik tedbirlerin peyderpey devreye alınmasından memnuniyet verici olduğunu belirten Bahçeli, "ABD menşeli teknoloji ürünlerine ve bazı mallara yönelik boykot kararlarını, yüzde 100 oranında artırılan ek mali yükümlülükleri desteklediğimizi ilan ediyorum." dedi.

Bahçeli, "Türkiye bir ekonomik kriz içinde değildir.

Türkiye'de yaşananların, bazı Nobel ödüllü iktisatçıların uyduruk tezlerinin aksine, 1998 Asya kriziyle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Ortada bir kriz yoktur.

Sadece saldırı vardır, düşmanlık had safhadadır." ifadesini kullandı.

Öneriler

Devlet Bahçeli, MHP'nin ekonomik gelişmelere ilişkin önerilerini şöyle sıraladı:

"Sabit kur uygulamasına geçilmesini, sermaye kontrolü yapılmasını, para kurulu önerilerini makul ve mantıklı bulmadığımızı bu aşamada dile getirmek isterim.

Normal şartlarda, dalgalı kur rejimi geçerliyse spekülatif atak doğası gereği görülmeyecektir.

Çünkü her döviz talebinde kur değişecek ve yeni bir denge noktasında sabitlenecektir.

Bu dengelenme otomatik olarak temin edilecektir.

Ancak şu günlerde Türk lirasına çok yoğun ve şiddetli bir operasyon mevcuttur, melanet provokasyon tedavüldedir.

Bu itibarla dalgalı kur rejimi keskin iniş ve çıkışlar yaşamaktadır.

Buna rağmen alınan tedbirler ve açıklanan yeni ekonomik yaklaşımla Türkiye'nin üzerinde dolaşan kara bulutlar dağıtılacaktır.

Buna inancımız tamdır.

Türk Lirası kazanacak, kumdan kale olan dolar eninde sonunda kaybedecektir."

Bahçeli, döviz borcu olan, bu nedenle bilançoları bozulan reel sektör firmalarına can suyu verilmesi ve kur risklerinin en aza indirilmesinin ana beklentileri olduğunu belirterek, bu kapsamda bankaların ve BDDK'nin inisiyatif üstlenmesinin milli ve ahlaki bir davranış olduğunu kaydetti.

"Kur riskine hiçbir şirketimiz teslim edilmemelidir." diyen Bahçeli, sıkı para ve maliye politikası uygulanması, kamuda tasarruf tedbirlerinin alınıp yaygınlaştırılması, bütçe disiplininden taviz verilmemesi, yüksek döviz talebinin söndürülmesi için arzın artırılması,

Merkez Bankası ve Para Politikası Kurulu'nun gelişmeleri an be an takip ederek zorunlu müdahalelerde gecikmemesi, TL kullanımının teşvik edilmesi, döviz cinsinden kira, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin milli parayla yeniden yapılandırılması, enflasyon ve cari açıkla çok etkili mücadele edilmesi, muhtemel iflasların önüne geçilmesi, çok kararlı ve stratejik bir ekonomik vizyonun siyasi iradeyle temellendirilmesi, üreten ekonomi modelinin çok acil hayata geçirilmesi, stokçuluğun önüne geçilmesi gerektiğini bildirdi.

"Ekonomik seferberlik ilan edilmesini temenni ediyoruz"

Bahçeli, partisinin diğer önerilerine ilişkin de "Ekonomik seferberlik ilan edilmesini, makro ve mikro ekonomik dengeleri sağlamlaştırmak için yapısal sorunların süratle giderilmesini, küresel ittifak ve ilişki ağlarının yeni baştan değerlendirilmesini, ihracatın ithalata bağımlılığını azaltmak için yerli ve milli ürünlerin üretimine öncelik ve önem verilmesini, ekonomik eşitlik, özgürlük, adalet ve güvenlik konularında tesir düzeyi yüksek hamlelerin yapılmasını, adımların atılmasını bekliyor, tavsiye ve temenni ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de serbest piyasa şartlarının hakim olduğunu anımsatan Bahçeli, "Ne var ki ülke olarak seçeneksiz olmadığımız, milli ve ekonomik beka için en doğru tercihi yapmaktan çekinmeyeceğimiz herkesçe bilinmelidir." dedi.

ABD için denizin bittiğini belirten Bahçeli, "Dolar çökerse ABD'nin çöküşü bile gündeme gelebilecektir.

Trump yönetimi bu yüzden ekonomik terörden medet ummaktadır.

Ne yaparlarsa yapsınlar, milli paramız helalimizdir, alın terimizdir, el emeğimizdir, hiçbir şekilde pula dönmeyecektir." diye konuştu.

Güvenli ve istikrarlı bir paraya sahip olmanın ön şartının fiyat istikrarı olduğuna işaret eden Bahçeli, ekonominin insani ve ahlaki yönüne odaklanarak, körüklenmek istenen panik havasını dağıtmanın, kötümserlik salgınını bastırmanın, kırılmak istenen güven ortamını canlı tutmanın herkesin sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

Finansın rolünü azaltıp, ticareti güçlendirmenin, üreten bir ekonomiyi samimiyetle ve sabırla teşvik etmenin ertelenemez gerekliliğinin ortada olduğunu anlatan Bahçeli, dolar merkezli uluslararası ödemeler sisteminin artık sürdürülebilir görülemeyeceğini bildirdi.

Bahçeli, "Biz TL'nin yanındayız, milli paramıza sonuna kadar güven duyuyoruz.

Bu ekonomik musibet döneminde hükümetin ve devletin cesaretle arkasındayız.

IMF hatırlatması yapan, dış güçlere göz kırpan, emperyalizmin kripto elçiliğine soyunan müflis, muhalif ve münafık siyasetçilerle birlikte sözde uzmanların rezil ve mahcup olacaklarına, çok yakında insan içine dahi çıkacak yüz bulamayacaklarına yürekten inanıyoruz.

Varsın bütün hasım ve hıyanet yuvaları üzerimize gelsinler, biz adam gibi duralım, sırt sırta verelim, azımız çok, karanlığımız mutlaka aydınlık olacaktır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Türk-İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

"Biraz ayıp ediyorlar"

Bahçeli, toplantıda bir gazetecinin "İYİ Parti yöneticileri, İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ın MHP'ye geçmesinin ardından transfer borsası başlattığınızı öne sürdüler" ifadesi üzerine, "15 gelip, 15 gidenden haberleri yokmuş gibi davranıyorlar. Biraz ayıp ediyorlar." dedi.

"Meclis'in ekonomi gündemiyle olağanüstü toplanması çağrılarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konjonktürde yerel seçimlerin erkene alınmasına dair bir beklentiniz var mı?" sorusuna Bahçeli, "Bunlar panik havarilerinin sözleridir. Basınımız olarak da bunlara iltifat edip soru haline getirmeyiniz lütfen." karşılığını verdi.

"Muhalefetten ekonomik saldırıya karşı destek açıklamaları geliyor. Bu süreçte bir liderler zirvesi yapılması ya da Cumhurbaşkanı ile görüşmeniz söz konusu mu?" sorusuna ise Bahçeli, "Benim değil, diğer liderlerin görüşmesinde yarar vardır." yanıtını verdi.

Dövizin TL'ye çevrilmesi seferberliği çerçevesinde MHP'nin TL'ye çevrilen dövizinin miktarına ilişkin soru üzerine Bahçeli, şunları söyledi:

"MHP, Hazine yardımının dışında hiçbir kişi, kurum ve kuruluşa el açmaz. Hazineden neyi almışsa partimizi onunla yönetmeye çalışırız. Bu arada bazı değerlendirmeler yapılırken dövize bağlanmış olan banka mevduatlarımız da bulunmaktadır. Bankadan merak edenler ne kadar paramızın olduğunu sorabilirler. Ama esas merak edilenler çok holdingden beslenenlerin kimler olduğu. Ne kadarını döviz ne kadarını avro ne kadarını da Türk parası aldıklarını öğrenmek isteriz. Orada Türk parası yoktur, döviz ve avro vardır. Şimdi onun peşinde olmak lazımdır."

Bahçeli, "Ekonomik milli seferberlik önerinizi biraz daha açar mısınız?" sorusu üzerine de "Seferberlik kavramı çok geniş çok yönlü çok tutarlıdır. Bunun ekonomik boyutunu siyasi boyutuyla bütünleştirirseniz milli seferberlik haline gelir. Milletimizin buna ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

