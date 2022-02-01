Türkiye Binicilik Federasyonu, Pony Ligi düzenleyecek

Türkiye Binicilik Federasyonu, pony binişi eğitiminin çocukların gelişimine doğrudan katkısını ve ailelerin bilinçli ilgisini dikkate alarak Pony Ligi düzenlemeye karar verdiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, bu yıl 12 ayak ve final yarışmalarından oluşan bir lig organize edilmesine karar verildiği aktarıldı.

Gerekli katılım şartlarını yerine getiren kulüplerin 4 Şubat'a kadar federasyona lige katılmak için başvuru yapması gerektiği belirtildi.

Ligin ilk ayağının 26-27 Şubat'ta, son ayağının ise 3-4 Eylül'de yapılacağı, finalin ise 24-25 Eylül'de gerçekleşeceği kaydedildi.