Türkiye Bilişim Vakfı Başlangıç Noktası Akademisi eğitim sürecine başladı

Geleceğin değişim öncüleri olacak etkili genç liderleri ortaya çıkarmak, fırsat eşitliği ile alanlarının uzmanlarından 21. Yüzyıl yetkinliklerine yönelik ücretsiz eğitimler vermek ve kariyer hedeflerinde desteklemek üzere yola çıkan Başlangıç Noktası Akademi eğitim sürecine başladı.

Türkiye Bilişim Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakfın inisiyatifi olan Başlangıç Noktası'nın hayat verdiği eğitim programı, topluma ve doğaya proaktif şekilde fayda sağlama yaklaşımına sahip üniversite 3. veya 4. sınıfta olan parlak gençleri hedefliyor. Akademi ile öğrencilerin gelişen, değişen yeni dünya düzeni ve yeni teknolojiler karşısındaki eksikliklerinin tamamlanması noktasında yol arkadaşlığı yapmak yaklaşımı öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Sürdürülebilirlik, Dijital Okuryazarlık ve Gelişen Teknolojiler, CV Hazırlama ve Mülakat Simülasyonları, Girişimcilik ile Mentorluk ve Staj İmkanları gibi eğitim ve destekleri içeren platforma 192 üniversite ve 300'ü aşkın bölümden çok sayıda genç yeteneğin başvurduğunu belirterek, neredeyse Türkiye'nin her şehrinden, toplam 4 bin 600'den fazla başvuru aldıklarını kaydetti.

Eczacıbaşı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaklaşık 4 ay sürecek ilk eğitim sürecimize yetkin 41 gencimizi dahil ettik ve 18 farklı şehirden, 31 farklı üniversiteden ve 24 farklı bölümden katılım bulunuyor. Türkiye'nin hatta dünyanın geleceğinde söz sahibi olacak düşünce gücüne sahip bireyleri desteklemek üzere geliştirdiğimiz bu programda gençlerimiz, okulda görmeye alışık olmadığımız fakat Kırılım Çağı'nda ihtiyaç duyduğumuz yetkinlikleri alanlarının düşünce liderleri tarafından dinleme fırsatı bulacakları bir gelişim sürecine dahil oldular. Örneğin, blockchain üzerine bir eğitimi zaten bu alanda girişimi olan bir kişi anlatırken, mülakatlara hazırlık eğitimini deneyimli insan kaynakları çalışanları verecek. Üstelik bu bir topluluk ve program bitse de staj ve networking imkanlarıyla süreç devam edecek. Tamamen ücretsiz olan eğitimlerimiz etkili genç liderlere burs da sağlayacak. Eğitmenler, girişimciler, akademisyenler, düşünce liderleri, danışmanlar ve şirket yöneticilerinden oluşuyor."

Başlangıç Noktası Akademi adına 21 Şubat 2021 Pazar günü gerçekleştirilen açılış etkinliğinde, TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, UNESCO Gelecek Okuryazarlığı Direktörü Riel Miller, Massachusetts Institute of Technology (MIT) Öğretim Üyesi Dr. Canan Dağdeviren ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu