Türkiye Bilişim Derneği (Tbd)'nin Kuruluş Hikayesi
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Türkiye Bilişim Derneği (Tbd)'nin Kuruluş Hikayesi

18.10.2020 02:00 | Son Güncelleme: 18.10.2020 02:04

Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Aydın Köksal, Türkiye Bilişim Derneği'nin kuruluş hikayesini anlattı.

Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Aydın Köksal, Türkiye Bilişim Derneği'nin kuruluş hikayesini anlattı.

Bir dernek kurup düşüncelerini o dernek aracılığıyla topluma iletme fikriyle yola çıktıklarını ve yedi mühendisle birlikte derneği kurduklarını söyleyen Köksal, "Ülkede dernekler kapanırken biz özgürlüğümüzü kullanabilmek ve fikirlerimizi açıklayabilecek platformu bulmak için dernek kurmaya kalkıştık" dedi.

Zamanla birçok kişinin derneğe üye olduğunu ve onlara kucaklayıcı davranarak ne iş yapabileceklerini öğretmeye çalıştıklarını aktardı. Türkiye'nin birçok bölgesinde şubesinin bulunduğunu ve toplam on beş bin üyesinin olduğunu belirterek çeşitli konularda kurs, eğitim verildiğini ve üniversitelere destek sağlandığını ifade etti.

Türkiye Bilişim Derneği (Tbd)'nin Kuruluş Hikayesi

Kaynak: Wise.tv

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