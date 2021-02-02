Türkiye Biatlon Şampiyonası yarın başlıyor

TÜRKİYE Kayak Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan Türkiye Biatlon Şampiyonası yarın başlıyor.

Erzurum'da bulunan Kandilli Biatlon ve Kayaklı Koşu Merkezi'nde ilk defa gerçekleştirilecek organizasyon için tüm hazırlıklar tamamlandı. Ülkemizde 12 yıldır yapılan biatlon branşının ilk Türkiye Şampiyonası olma özelliğini taşıyan organizasyona 100'ün üzerinde sporcunun katılması bekleniyor.

Türkiye Kayak Federasyonu olarak biatlonda ilk kez büyük bir organizasyona imza attıklarının altını çizen Başkan Ali Oto, "Tüm ekibimiz ile birlikte organizasyonun hazırlıklarını tamamladık. Avrupa standartlarında bir organizasyon olacak. İlk olmasının heyecanıyla tüm sporculara, görevlilerimize, hakemlerimize ve teknik ekibimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı