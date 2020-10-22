Türkiye Berlin'deki camiye yapılan polis baskınını şiddetle kınadı
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Türkiye Berlin'deki camiye yapılan polis baskınını şiddetle kınadı

22.10.2020 21:09 | Son Güncelleme: 22.10.2020 21:13
Türkiye Berlin'deki camiye yapılan polis baskınını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskınını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskınını şiddetle kınadı.

Bakanlık açıklamasında, Berlin'deki Mevlana Camisi'nde sabah namazı için toplanıldığı esnada mali konuda yürütülen bir soruşturma kapsamında polis baskını yapıldığı hatırlatıldı.

Caminin kentteki en eski ve merkezi ibadethanelerden biri olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Mevlana Camisi'ne polis tarafından yapılan baskını şiddetle kınıyoruz. Bu çirkin eylemle ibadet yerlerinin kutsallığına gösterilmesi gereken hassasiyet hiçe sayılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "Polislerin baskın bahanesiyle cami içinde botlarıyla dolaşmaları ve ibadethaneyi kirletmeleri hiçbir şekilde mazur görülemez. Bu çirkin eylemin ifade ve inanç özgürlüğü konusunda ders vermeye kalkan bir ülkenin başkentinde gerçekleştirilmesi ise ayrıca düşündürücüdür." ifadesine yer verildi.

Baskının Müslüman toplumuna karşı yapılmış izahı mümkün olmayan bir hareket olduğuna işaret edilen açıklamada, "(Bu baskın) Almanya'da sayıları 5 milyona yaklaşan Müslüman toplumunun maruz kaldığı ön yargılı, ayrımcı ve orantısız muamelenin yeni bir örneğidir. Müslümanların daha fazla dışlanmadan ve ötekileştirilmeden Almanya'nın ayrılmaz bir parçası oldukları gerçeğini Alman makamlarının idrak etmeleri gerekir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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