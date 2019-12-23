Türkiye Belediyeler Birliğinden Hizmet İçi Eğitim
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Türkiye Belediyeler Birliğinden Hizmet İçi Eğitim

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Elazığ Belediyesi personellerine yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

23.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:09
Türkiye Belediyeler Birliğinden Hizmet İçi Eğitim

Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı teknik ekibe hizmet içi eğitim semineri verildi.

Belediyeler Birliği Eğitim Uzmanı Abdurrahman Keleş tarafından verilen eğitimde, Etüt Proje Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı birimler ile ilçe ve belde belediyesinde görevli teknik personele imar mevzuatı ve uygulamalarına yönelik yenilikler ve düzenlemeler anlatıldı.

Kaynak: Bültenler
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