Türkiye Belediyeler Birliğinden Hizmet İçi Eğitim
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Elazığ Belediyesi personellerine yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.
Elazığ Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı teknik ekibe hizmet içi eğitim semineri verildi.
Türkiye Belediyeler Birliği Eğitim Uzmanı Abdurrahman Keleş tarafından verilen eğitimde, Etüt Proje Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı birimler ile ilçe ve belde belediyesinde görevli teknik personele imar mevzuatı ve uygulamalarına yönelik yenilikler ve düzenlemeler anlatıldı.